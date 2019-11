Area Sanremo 2019 vincitori Jaqueline Branciforte Game over testo e video.

Tra gli 8 vincitori di Area Sanremo Jaqueline Branciforte, nata ad Acate e residente ad Aprilia.

Jaqueline cercherà di conquistare uno dei due posti tra le Nuove proposte del Festival di Sanremo 2020 riservati ai vincitori di Area Sanremo 2019.

jaqueline branciforte GAME OVER TESTO E VIDEO

Qui potete vedere il videoclip della canzone. A seguire il testo del brano.

Voglio vivere in un videogioco

per capire se la vita è un gioco

in questo fermo che si muove

e ruoto nel vuoto, come in un gioco

con questa rete sopra la mia faccia

sono un’immagine che non ha testa

che si allontana

un’ologramma che non ha confine

senza una fine per capire

Down

se cerco di capire

down

se cerco di salire cado

se cerco di sentire sono in down

down

se sono senza fili sono in down

se vado su di giri sono in down

se penso di saltare cado down

In questa nobile apparenza resto

nella mia scienza

nella coscienza c’è la mia assenza

che piano piano mi rallenta

sono più densa, cammino lenta

è la mia voce che scompare

dietro un suono di campane

color rame

sotto l’ombrello di metallo ruoto

come in un gioco, come nel vuoto

Down

se cerco di capire

down

se cerco di salire cado

se cerco di sentire sono in down

down

se sono senza fili sono in down

se vado su di giri sono in down

se penso di saltare cado down

Down

se cerco di capire

down

se cerco di salire cado

se cerco di sentire sono in down

down

se sono senza fili sono in down

se vado su di giri sono in down

se penso di saltare cado down​

Down down down down down

down