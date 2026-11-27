La recensione del nuovo album di Mace, Sangha, a cura di Andrea Solaini.

Mace torna il 27 novembre con Sangha, un nuovo album costruito attorno a un’idea precisa: quella della comunità. Il titolo richiama il termine buddhista Sangha, che indica un gruppo di persone unite dalla condivisione, dalla ricerca spirituale e dal sostegno reciproco. Una parola che diventa la chiave per leggere un progetto in cui convivono artisti, generi musicali e sensibilità molto diverse.

La prima cosa che colpisce è proprio la capacità del producer di mettere insieme mondi apparentemente lontani. Rap, cantautorato, elettronica, sonorità orientali e influenze internazionali trovano spazio all’interno dello stesso disco, senza che le produzioni perdano una propria identità. Mace lascia che ogni ospite porti qualcosa di personale, costruendo un lavoro corale nel quale la sua impronta rimane sempre riconoscibile.

Ma Sangha non parla soltanto di musica e collaborazioni. La natura è uno degli elementi che attraversano maggiormente l’album. La terra, il sole, il cielo e i suoni che richiamano l’ambiente naturale ritornano in diverse tracce, diventando quasi un filo conduttore.

La natura rappresenta un punto di contatto tra le persone, qualcosa che permette di ritrovare una dimensione comune al di là delle differenze individuali.

Neve, Sono Io e Levitating High: la natura come punto di incontro

In Neve, con Colapesce, Joan Thiele e Izi, questa componente emerge con particolare forza. La produzione di Mace si muove tra sonorità orientali, percussioni e voci che si intrecciano, con il tamburello che contribuisce a creare un’atmosfera molto riconoscibile.

I tre artisti costruiscono le proprie parti attorno a immagini legate alla natura. Il risultato ha quasi il carattere di un inno alla terra, sostenuto da un arrangiamento sontuoso e da un’atmosfera che lascia spazio alla speranza.

Anche Sono Io, interpretata da Marco Castello, si muove in questa direzione. I due sembrano aver trovato una sintonia particolare: la produzione accompagna una canzone divisa in due momenti, nei quali la natura torna a occupare uno spazio centrale. È uno degli esempi più interessanti di quanto Mace riesca a valorizzare le caratteristiche degli artisti con cui lavora.

La comunità raccontata in Sangha, però, non è composta soltanto da momenti di serenità. Ci sono anche solitudine, rabbia, fragilità e difficoltà nel trovare il proprio posto.

In Levitating High, con Papa V, Jojo Abot e Kaiser Pitta, il desiderio di elevarsi si scontra con il senso di prigionia di chi vive la città come una gabbia. “Vorrei mettere i piedi sopra la sabbia”, rappa Papa V, contrapponendo alla vita urbana il bisogno di ritrovare un contatto con qualcosa di più semplice.

Il ritornello di Kaiser Pitta aggiunge un’altra dimensione: la ricerca della propria strada e la difficoltà di vivere pienamente gli istanti. È una canzone che parla di distanza, bisogno di solitudine e ricerca della pace. Temi che si inseriscono nel discorso più ampio dell’album, mostrando come trovare una comunità non significhi necessariamente rinunciare ai propri spazi o alle proprie contraddizioni.

Da Splendida Follia a Tutto il resto: le relazioni, le fragilità e la voglia di vivere

Se la natura rappresenta un elemento comune, sono le relazioni umane a dare profondità a Sangha. L’amore, i ricordi, le difficoltà personali e il rapporto con gli altri attraversano numerose tracce, senza seguire una divisione rigida tra il mondo naturale e quello sentimentale.

In Splendida Follia, centomilacarie offre una delle interpretazioni più riuscite del progetto. Il suo timbro riconoscibile si muove su una produzione di Mace particolarmente efficace, mentre l’ingresso di Gianna Nannini accompagna il brano con grande naturalezza.

“Che ogni giorno sia una splendida follia” diventa il ritornello attorno al quale ruota una canzone che invita a vivere senza rinunciare alle proprie emozioni, anche quando queste sono difficili da gestire.

È proprio centomilacarie uno dei protagonisti assoluti dell’album. Dopo la precedente collaborazione con Mace in MĀYĀ, il cantante conferma una crescita evidente e dimostra di avere un’identità vocale capace di lasciare il segno. Non è soltanto una questione di ritornelli efficaci: la sua presenza riesce spesso a dare una direzione emotiva ai brani.

Un altro nome che emerge con forza è Promessa, alla prima partecipazione a un disco di Mace. Il suo rap diretto, legato a esperienze e immagini di strada, aggiunge una componente diversa al progetto.

In Tutto il resto, la sua strofa racconta una quotidianità fatta di ricordi, errori, ferite e rapporti complicati. Il ritornello di centomilacarie, con la difficoltà di voltare pagina e guardare avanti, crea un contrasto particolarmente efficace. È uno dei momenti migliori dell’album, anche grazie a una produzione che accompagna e amplifica le due interpretazioni senza sovrastarle.

La stessa attenzione alle relazioni si ritrova in Nel vuoto, affidata a prima stanza a destra e Astro, e in Senza il cuore, con Izi, Sayf e Samurai Jay. L’amore entra così nel discorso di Sangha senza essere separato dal resto: anche i legami sentimentali sono una forma di connessione, fatta di vicinanza, distanza e bisogno reciproco.

Da Karma a Marika, un album corale con Mace sempre al centro

La forza di Sangha è anche nella varietà delle sue produzioni. Mace passa da atmosfere orientali a ritmiche più dance, da arrangiamenti ricchi di percussioni a sonorità che guardano a immaginari lontani.

In Karma, con Venerus e Altea, la produzione raggiunge uno dei suoi punti più alti, con bassi potenti e una base che valorizza soprattutto la componente vocale di Altea.

In Paranoia, con 22simba, Nayt e prima stanza a destra, il producer si avvicina invece a una dimensione più immediata e radiofonica. Calma, con Nerissima Serpe, Noyz Narcos e Altea, trova un equilibrio tra il ritornello cantato e una parte rap costruita sulle caratteristiche di Nerissima Serpe.

Ci sono anche momenti che si allontanano maggiormente dal filo conduttore dell’album. Un mondo che non esiste più, con Gemitaiz, Franco126 e Angelica Bove, è una traccia piacevole e orecchiabile, ma sembra inserirsi con meno naturalezza nel discorso complessivo. Al contrario, Velluto Nero, con Gemitaiz, Nayt e centomilacarie, dimostra ancora una volta quanto il cantante riesca a elevare i brani nei quali compare.

Tra gli altri momenti da segnalare ci sono Lacrime, con Flaco G, Frah Quintale e Izi, caratterizzata da una produzione che richiama sonorità messicane e latinoamericane, e Lieto fine, con Promessa, che chiude il progetto lasciando spazio a una produzione corale.

Merita una menzione anche Cattive Abitudini, con Salmo e Colapesce, già spoilerata durante la data al Forum e pubblicata poco dopo. In Marika, invece, Artie 5ive si mostra in una veste diversa dal solito, con maggiore spazio alla voce e al cantato e un utilizzo meno marcato dell’autotune.

Splendida Follia, Neve e Levitating High: i brani migliori e il giudizio su Sangha

Tra i diciannove brani del disco, tre sono quelli che rimangono maggiormente impressi. Splendida Follia è probabilmente il momento più immediato e riuscito: centomilacarie trova un ritornello particolarmente efficace, mentre Gianna Nannini entra nel pezzo senza risultare fuori posto.

La produzione di Mace accompagna entrambi con grande equilibrio, dando vita a una canzone che trasmette voglia di vivere e libertà. È anche la dimostrazione più evidente della crescita di centomilacarie e delle sue potenzialità.

Neve rappresenta invece il lato più ricercato e suggestivo dell’album. La produzione è sontuosa, con influenze orientali, percussioni e un intreccio di voci che valorizza le caratteristiche di Colapesce, Joan Thiele e Izi. Il riferimento alla terra e alla natura dà al brano una dimensione quasi corale, trasformandolo in uno dei momenti più coerenti con il significato di Sangha.

Il terzo brano da mettere in evidenza è Levitating High. Le trombe della produzione e il ritornello di Kaiser Pitta, dal carattere quasi angelico, si sposano perfettamente con la parte rappata di Papa V. Quest’ultimo racconta il desiderio di allontanarsi dalla città, trovare la propria strada e recuperare un rapporto più autentico con la vita.

La canzone riesce a essere orecchiabile senza perdere il proprio contenuto, con un ritornello che rimane facilmente in testa.

Il momento meno convincente è invece Marika. Non si tratta di una brutta canzone, ma di un episodio che fatica a trovare la stessa forza degli altri brani.

Artie 5ive si presenta con un’impostazione più melodica, lascia maggiore spazio alla voce e utilizza meno autotune rispetto a quanto siamo abituati ad ascoltare nei suoi pezzi. La scelta è interessante e mostra un lato diverso dell’artista, ma il risultato non riesce a coinvolgere allo stesso modo e sembra meno a fuoco rispetto alle altre collaborazioni del disco.

Nel complesso, Sangha è un album che conferma Mace come uno dei producer più interessanti della scena italiana. La varietà degli ospiti non diventa un limite, ma una risorsa, e le produzioni riescono spesso a dare nuova forma alle identità degli artisti coinvolti.

Qualche brano convince meno e non tutte le tracce si inseriscono con la stessa naturalezza nel concept, ma la qualità musicale rimane alta per quasi tutta la durata del progetto.

Il significato del titolo trova così una traduzione concreta nella musica: tante individualità diverse che si incontrano per costruire qualcosa insieme. La natura, le relazioni e la ricerca di un equilibrio personale diventano i punti di contatto di una comunità musicale che Mace riesce a tenere unita attraverso le sue produzioni.

Mace, Sangha: la tracklist e il voto della recensione

Di seguito i 19 brani di Sangha. I brani con il bordo fucsia sono i migliori del disco secondo la nostra recensione, quelli con il bordo lime i meno riusciti.

# Brano 1 Splendida Follia ཚེ (con centomilacarie, Gianna Nannini) 2 Satellite ◑ (con Gemitaiz, Venerus, Promessa, iako, Izi) 3 Neve क (con Colapesce, Joan Thiele, Izi) 4 Velluto Nero ᯥ (con Gemitaiz, Nayt, centomilacarie) 5 Calma ཨ (con Nerissima Serpe, Noyz Narcos, Altea) 6 Lacrime ❢ (con Flaco G, Frah Quintale, Izi) 7 Marika ₪ (con Artie 5ive) 8 Un mondo che non esiste più (con Gemitaiz, Franco126, Angelica Bove) 9 Sono Io (con Marco Castello) 10 Tutto il resto ‡ (con Promessa, centomilacarie) 11 Paranoia ی (con 22simba, Nayt, prima stanza a destra) 12 Senza il cuore ≼ ≽ (con Samurai Jay, Sayf, Izi) 13 Nel vuoto ༅ (con prima stanza a destra, Astro) 14 21-07-2025 (con Frah Quintale, Izi, Marco Castello, Joan Thiele) 15 viva esta época ◈ 16 Cattive Abitudini 𑿠 (con Salmo, Colapesce) 17 Karma ଅ (con Venerus, Altea) 18 Levitating High 𓁹 (con Papa V, Pitta, Jojo Abot) 19 Lieto fine ᯼ (con Promessa)

Il verdetto di AMI Mace

Sangha Voto 8/10 Brani migliori secondo la nostra recensione: Splendida Follia, Neve, Levitating High Brani peggiori secondo la nostra recensione: Marika

Mace, Sangha: tracklist, ospiti e i singoli Cattive Abitudini e Levitating High

Per i 28 ospiti del disco e la residenza in Toscana in cui Mace lo ha scritto, c’è il nostro articolo con tracklist e significato di Sangha.

Per le strofe di Salmo e Colapesce e la batteria di Derrick McKenzie c’è la nostra news su Cattive Abitudini, per la voce di Jojo Abot registrata a Johannesburg quella su Levitating High.

Foto: ufficio stampa