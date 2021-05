Radio date 21 maggio.

Ormai l’estate è nell’aria, si capisce dai titoli spagnoleggianti dei titoli dei nuovi singoli tutti da ballare in uscita questa settimana. Salsa per J-Ax e Jake La Furia (anche se la copertina farebbe pensare a quella di pomodoro), Señorita per Clementino con Nina Zilli.

Siete pronti a scoprirli tutti nelle prossime pagine?