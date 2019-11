Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana dell’8 novembre

Siete pronti a scoprire con noi tutti i nuovi singoli protagonisti del radio date della settimana dell’8 novembre? Iniziamo subito!

L’8 novembre arriva nel radio date il singolo dei Modà …puoi leggerlo solo di sera, nuovo estratto dall’album Testa o croce. È una canzone autobiografica nata il 15 febbraio dello scorso anno: Kekko, resosi conto di aver dimenticato la festa di San Valentino, per farsi perdonare ha scritto una canzone a sua moglie Laura. Il brano racconta vent’anni d’amore:

E sembra quasi che non sia cambiato niente

perché in amore no non è questione di chi vince o di chi perde

La scorsa settimana Fiorello ha annunciato sui social l’uscita del nuovo singolo di Max Pezzali In questa città. Il cantante pavese dedica il nuovo brano a Roma, luogo dove ha abitato a lungo e la copertina del singolo è stata realizzata dal fumettista Zerocalcare.

In questa città anticipa l’uscita del nuovo album di inediti ed il secondo singolo che arriverà prima di Natale.

Venerdì 8 novembre è il giorno del radio date anche per Vegas Jones che lancia Follia del Mattino, nuovo estratto dall’album La Bella Musica (Sony Music/RCA). Il brano è stato firmato da Merk & Kremont per la produzione, a cui si affiancano Boston George e Joe Vain, storici produttori di Vegas Jones. Follia del Mattino ha un beat che si muove tra il caraibico e la disperazione dei palazzi nel cemento. Un’esplorazione di nuove sonorità vocali e il racconto esperienziale in prima persona dell’artista, dell’ambiente in cui vive, di quello che il suo corpo assume a livello sensoriale.

Mario Venuti lancia Silenzio al Silenzio (Microclima Puntoeacapo/ Sony Music Entertainment Italy): uno sguardo a posteriori che riesamina le traversie di una relazione, analizzando tutto quello che poteva essere e poi non è stato. Perché il tempo sa dare la giusta luce agli eventi e le giuste parole ai silenzi. Il singolo è stato scritto da Mario Venuti con Kaballà.

Nel radio date dell’8 novembre sarà disponibile Il mio DJ, il singolo dei Subsonica con Achille Lauro, estratto da Microchip Temporale (Sony Music), album in uscita il 22 novembre.

Il brano, storicamente dance, viene rivisto in chiave urban, groovosa e molto attuale e coinvolge anche il primo bassista della band, Pierfunk, primo bassista del gruppo. Achille Lauro entra in scena con sapiente glamour vandalico e la festa finisce “in questura”.

Questa settimana All Music Italia ha ospitato in anteprima il video di 20 Lt. di benzina di Francesco Bellucci, tra i protagonisti di questo radio date.

Come d’abitudine, nella seconda pagina trovate l’elenco completo dei singoli in uscita nel radio date di questa settimana e i collegamenti ai nostri articoli di approfondimento.