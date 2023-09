Radio date 29 settembre.

Questa settimana arriva in radio Insta Lova a 7 anni dalla sua pubblicazione! Il brano di Marracash & Guè è stato pubblicato nel 2016 e riscoperto durante il Marrageddon dello scorso weekend. Da quel momento è tornato virale in rete e ora torna anche in radio.

Siete pronti a scoprire tutte le novità?

Ricordate che, nell’ultima pagina, oltre al modulo per segnalare le nuove uscite troverete i singoli più attesi della settimana.

23-28 settembre

29 settembre

I più attesi