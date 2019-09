Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 27 settembre

Siamo pronti a scoprire tutti i nuovi singoli in uscita con il radio date del 27 settembre.

Iniziamo subito.

In questo radio date, Achille Lauro, pronto per il tour che partirà il 3 ottobre da Firenze (leggi qui), lancia il nuovo singolo Delinquente, quarto singolo estratto da 1969, pubblicato dopo la partecipazione al Festival di Sanremo.

Antonella Lo Coco, cantante conosciuta a X-Factor 5, arriva in radio con il singolo Solo per te, che sarà pubblicato su etichetta discografica Formica Dischi & Matilde Dischi e sarà disponibile in radio e digital download.

Anche Daniele Silvestri sta per partire in tour (da Roma il 25/26 ottobre) e arriva in radio con Qualcosa che Cambia, nuovo singolo estratto da La Terra Sotto i Piedi (Sony Music).

Al via dal 3 ottobre anche il tour di Fiorella Mannoia che partirà dal Teatro degli Arcimboldi di Milano. Intanto, il 27 settembre, lancia in radio Imparare ad essere una donna, scritto dalla stessa Mannoia con Federica Abbate e Cheope.

Arriva anche il nuovo singolo di Francesco Tricarico a Milano non c’è il mare che vede la partecipazione straordinaria di Francesco De Gregori. Il brano anticipa il nuovo album di prossima uscita.

6 chiamate perse è il nuovo singolo di Gionnyscandal fuori con il radio date del 27 settembre. È il nuovo estratto dall’album Black Mood uscito lo scorso 6 settembre.

Nuovo album di inediti, a ben 10 anni di distanza dal precedente, per Ivana Spagna programmato per il 25 ottobre. Intanto la cantante lancia il singolo Nessuno come te, scritto da Ivana e Teo Spagna.

L’uscita sarà accompagnata dal videoclip diretto da Spagna con la regia di Michele Vitiello.

Levante lancia in radio e in digital download il singolo Bravi tutti voi, fuori il 27 settembre. La canzone anticipa la pubblicazione il 4 ottobre del nuovo album Magmamemoria (leggi qui).

Il nuovo disco di Marianne Mirage uscirà il 18 ottobre per Sugar, intanto venerdì 27 settembre arriva in radio il primo singolo estratto: L’amore è finito.

È già uscito in digitale Aquiloni, il nuovo singolo di Michele Merlo che sarà in radio da venerdì 27 settembre. Il brano è scritto e composto da Michele Merlo, prodotto da Federico Nardelli e Giordano Colombo.

Dopo essere stato al Jova Beach Party di Linate (leggi qui), Rkomi torna in radio dal 27 settembre con un nuovo singolo prodotto da Charlie Charles e featuring Jovanotti per Canzone, una metafora sul potere che ha la musica sul nostro umore.

Simone Tomassini pubblica Ovunque, nuovo singolo (Cello Label – Ed. Curci) che sarà disponibile in digital download e in rotazione radiofonica dal 27 settembre. Qualche giorno dopo, il 2 ottobre, arriverà anche il videclip.

E chiudiamo con un degli artisti più chiacchierati delle ultime settimane: Tommaso Paradiso. Dopo l’uscita dai TheGiornalisti (leggi qui), l’ex frontman della band non perde tempo e arriva in radio con Non avere paura (in digital download dal 25 settembre, in radio dal 27), singolo che accompagna il trailer della seconda stagione della serie Netflix Baby.

Ma neanche gli altri TheGiornalisti stanno fermi e Marco Rissa con Leo Pari lancia il singolo unicorno_gif che si ripromette di riportare l’itpop in discoteca.

Nella seconda pagina troverete la lista di tutti i singoli in uscita nel radio date di questa settimana con i link ai nostri articoli di approfondimento.