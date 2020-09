Radio date 25 settembre 2020.

Il primo radio date dell’autunno regala più di un brano con tutte le carte in regola per scalare la classifica radio Earone che nelle ultime settimane sta cambiando soprattutto nelle primissime posizioni.

Martedì è uscito 22 Settembre, il nuovo singolo di Ultimo e i primi riscontri sono più che buoni. L’artista vincitore del Festival di Sanremo 2018 tra i giovani non ha mai avuto risultati radiofonici eccellenti, ma questo brano ha tutte le caratteristiche per far invertire la tendenza.

Irama cerca di conquistare le playlist radiofoniche con il nuovo singolo Crepe, title track dell’Ep uscito poco meno di un mese fa e che ha raggiunto il primo posto della classifica Fimi degli album.

Fedez, dopo l’ottimo riscontro di Bimbi per Strada, prova a scalare le classifiche dell’airplay radiofonico. L’artista manca da tempo dalla Top 5, ma visto le premesse e le basi poste in estate, le possibilità di arrivarci con Bella Storia non sono così remote.

Tra gli altri da segnalare Psicologi & Ariete con Tatuaggi, un brano che ha caratteristiche diverse dai pezzi che negli ultimi mesi hanno scalato le classifiche, ma… non si sa mai.

Nuove Strade è il brano che vede collaborare Ernia, Rkomi, Madame, Gaia, Samurai Jay & Andry The Hitmaker e anche in radio può raggiungere risultati più che buoni.

In radio anche Jacopo, reduce da Amici e dal Festival di Castrocaro, e Silvia Salemi che Chagall spera di bissare il discreto riscontro ottenuto dal precedente singolo Era Digitale.

