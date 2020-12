Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nelle feste di fine anno 2020

Ultimo radio date dell’anno e contemporaneamente siamo già pronti a scoprire le prime novità del 2021.

Con le feste, sono pochi gli artisti che scelgono il 25 dicembre e il 1° gennaio per lanciare le proprie nuove canzoni. Ma ce ne sono altri, come i brani di Clementino e Ultimo, che sono già in rotazione radiofonica da qualche giorno.

Ma come non citare Vasco Rossi…

Siete pronti a scoprire le novità dei radio date del 25 dicembre e 1° gennaio?

Nell’ultima pagina troverai il link per segnalare i nuovi singoli di prossima uscita non presenti in questa lista.