Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 24 gennaio

Siamo arrivati al penultimo radio date di gennaio 2020 e sembra che l’attesa per il prossimo Festival di Sanremo sia veramente alle porte.

Le novità non sono tantissime questa settimana, ma i singoli interessanti non mancano, iniziando da Biagio Antonacci che lancia il secondo singolo dall’album Chiaramente Visibili Dallo Spazio uscito lo scorso 29 novembre. Il brano scelto per il radio date d’inizio 2020 è Ti Saprò Aspettare. LEGGI QUI

Eugenio in Via Di Gioia, in gara tra i giovani a Sanremo 2020, arrivano nel radio date del 24 gennaio con Tsunami, il brano presentato al Festival. La canzone uscirà sia nella versione originale, sia nel Radio Edit.

Paolo Benvegnù arriva in radio e digitale dal 24 gennaio con Pietre, il singolo che anticipa l’uscita dell’album Dell’odio e dell’innocenza prevista per il prossimo marzo.

Il nuovo singolo di Mostro è La Città, fuori nel radio date del 24 gennaio, arriva anche su tutte le piattaforme digitali. Dal 6 marzo l’artista sarà impegnato in The Warriors Tour per 4 date nei principali club italiani.

Già uscito in digitale negli scorsi giorni, esattamente il 22 gennaio, Che Poi, il nuovo singolo di Carl Brave. Il brano sarà accompagnato da un video-cortometraggio con la partecipazione straordinaria di Carlo Verdone.

