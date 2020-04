Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 24 aprile

Radio date 24 aprile 2020.

Un nuovo radio date della quarantena per scoprire la nuova musica italiana che arriva nella settimana del 24 aprile nelle nostre radio e negli store digitali. Siete pronti?

Alex Britti pubblica il nuovo singolo Una Parola Differente, disponibile da venerdì.

Sempre dal 24 aprile, sarà in rotazione Never, il nuovo singolo dei Canova, già disponibile in streaming e digital download. Il brano è nato chitarra e voce, è diventato uno dei pezzi preferiti dalla band. Farà parte del nuovo disco di prossima uscire per Maciste Dischi/Artist First.

Frah Quintale lancia Buio di Giorno, il nuovo singolo prodotto da Ceri.

“Io non lo so dove sto/stiamo andando ma se impariamo a muoverci anche in questa condizione, quando tornerà la luce potremo considerarci dei navigatori esperti.”

Nel radio date del 24 aprile arriva, disponibile anche in digitale, Ruota Panoramica, il nuovo singolo di Sofia Tornambene (Sony Music), la vincitrice dell’ultima edizione di X-Factor.

Già uscito nei giorni scorsi, esattamente il 22 aprile, Due, il nuovo singolo pop-alternative di Zibba feat. Ethan per INRI e distribuzione Artist Frist (edizioni Warner Chappell Music Italiana e Metatron Publishing s.r.l.).

“DUE ci ricorda che non siamo soli. Prima di darsi una colpa o un merito, prima di sentirne il peso, dobbiamo sapere che non siamo i soli a portarlo. Ognuno ha i propri personali macigni, la propria parte di bene e di male in ogni relazione”

