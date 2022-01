Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 21 gennaio

In Copertina

Giancarlo Bigazzi: a dieci anni dalla scomparsa del grande autore, 10 canzoni da riascoltare

Oggi, 19 gennaio 2022, sono passati dieci anni esatti dalla scomparsa di uno dei più grandi autori della musica italiana.

Laura Pausini presenterà "SCATOLA" live in 3d sui Maxi schermi delle principali città del mondo il 20 gennaio

Il brano porta nuove collaborazioni per la cantante... lo ha scritto infatti con Madame, Luca Faraone e Shablo.

Luca Carboni al lavoro con Marta Venturini sul nuovo album in uscita nel 2022

L'ultimo disco di inediti di Luca è uscito nel 2018, "Sputnik".

Esce il 25 febbraio , dopo il ritorno a Sanremo, il nuovo album di Irama

Il cantautore sarà per la quarta volta sul palco dell'Ariston con "Ovunque sarai".

Cesare Cremonini lancia in radio e digitale la title track del suo nuovo album, "La Ragazza del futuro"

Il brano è un dialogo sognante tra il cantautore e il futuro che lui immagina come una donna.

Laura svela i primi dettagli sul film Amazon Prime "LAURA PAUSINI - PIACERE DI CONOSCERTI"

"Credo sia molto comune per il periodo che stiamo vivendo, fare dei bilanci, a me è servito anche a capire tante cose e tanti aspetti di me...".

Cristina D'Avena al Festival di Sanremo per festeggiare i 40 anni di carriera? Lo chiede il web...

Nel 2016, grazie ad una petizione lanciata proprio dal nostro sito, l'artista fu super ospite nella serata finale della kermesse.

Il nuovo singolo di Tommaso Paradiso è "Lupin" prodotto da Federico Nardelli

Nel frattempo i due concerti di gennaio riservati ai fan si spostano in location più grande per garantire la sicurezza di tutti.

Sanremo 2022... i Måneskin saranno presenti nella prima serata del Festival (ma prima il Saturday Night Live in America!)

L'annuncio è arrivato in diretta al Tg1 con la band collegata dall'America.

Sanremo 2022 gli ascolti in anteprima dei brani dei Big in gara... un Festival tutto da ballare.

25 canzoni, un solo ascolto. Tutto può cambiare ma nel frattempo ecco le nostre prima impressioni sulle canzoni del Festival di Sanremo 2022.

Festival di Sanremo 2022: i titoli e gli autori della canzoni in gara a Febbraio

La kermesse quest'anno si svolgerà dall'1 al 5 febbraio 2022.

Ecco tutte le canzoni italiane in uscita a gennaio 2022 (articolo in costante aggiornamento)

Ecco i brani italiani in uscita in digitale nel primo mese del 2022.

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2022 (Articolo in continuo aggiornamento)

Grandi ritorni quest'anno da Laura Pausini a Jovanotti, da Elisa a Cesare Cremonini.

GEMELLO VIDEOINTERVISTA: "La Quiete" è un album che fa parte della rinascita della scena contemporanea, tra rap e cantautorato

Il rapper della scena urban romana per la prima volta sperimenta sonorità legate al mondo dell’indie e si mette in gioco con il canto.

EINAR VIDEOINTERVISTA: "In 'Instinto' ho iniziato a scrivere le mie storie e raccontare emozioni con le mie parole".

Questo album nasce dall'esigenza dell'artista, classe 1993, di seguire il proprio cuore e ciò che lo fa stare bene davvero.

FOLCAST VIDEOINTERVISTA: "Ho piantato i semi e ora raccolgo 'Tempisticamente', il mio nuovo album"

"Il seme l’ho piantato. Come in natura, anche un disco può cambiare e crescere col tempo". Il cantautore romano Folcast ci ha raccontato il suo secondo album.

Videointervista a gIANMARIA: " Fallirò...mi piace offrire i miei contenuti senza filtri ne ripensamenti"

In occasione dell'uscita del primo album, venerdì 14 gennaio, gIANMARIA con schiettezza ci racconta i brani dell'album e le sensazioni da cui è nato.

DITONELLAPIAGA VIDEOINTERVISTA: prima di Sanremo esce il nuovo disco... "Camouflage"

Camuffarsi in molteplici personaggi per raccontarsi a se stessi e al mondo. Abbiamo chiacchierato con Ditonellapiaga, l'artista che duetterà con Donatella Rettore a Sanremo 2022.

Archiviato Sanremo Giovani 2021... con tante domande: da cos'è un brano inedito a perché i rumors sono così realistici

Si è concluso Sanremo Giovani 2021. 12 artisti in gara tre promossi a big... un brano non inedito che diventa inedito, regolamenti scritti con l'inchiostro simpatico che svaniscono nel nulla e rumors che fanno rumore. Mi spiace, sono un estimatore di Amadeus, ma a sto giro giuro che sulla questione giovani non ci ho capito nulla...

CECCO E CIPO: "Vogliamo essere degli assurdi professionisti e vivere di musica con 'Con permesso'"

Nel nuovo album tornano l’arte del racconto, un talento innato per lo storytelling e le loro formule sempre pungenti e ironiche .

Carl Brave e Luchè entrano a far parte del roster Sony Music Italy

Luchè già ad aprile pubblica con Columbia / Sony Music Italy, il nuovo album.

SANREMO 2022 Gianni Morandi: "Meglio in gara che da ospite. Vado a Sanremo con l'entusiasmo di un debuttante

Tantissimi gli argomenti trattati stamattina in conferenza stampa dal cantante di Monghidoro che quest'anno torna a Sanremo con "Apri tutte le porte".

Elisa inizia a svelare il suo nuovo album, "Ritorno al futuro / Back to the future". Escono il 21 gennaio i primi due brani

Manca un mese all'uscita del nuovo, doppio, album di Elisa. La cantautrice, prima del Festival, decide di lanciare i primi due brani.

VERDENA: con i Fratelli D'Innocenzo un dialogo costante e un confronto continuo per le musiche di "America Latina"

"Ringraziamo Fabio e Damiano per averci coinvolti, lavorare con loro è stato creativo, interessante e stimolante.".

Laura Pausini sarà super ospite al Festival di Sanremo 2022 con la sua "SCATOLA" e non solo...

Dopo Checco Zalone, Cesare Cremonini e i Måneskin, nuovo annuncio per Amadeus al Tg1.

Nuove date (e nuovi sold out) per il primo tour di gIANMARIA

Tra i nuovi appuntamenti del tour organizzato da Vivo Concerti, anche una data in Svizzera.

Prima del Festival arriva D-Verse con Sanremo prodotto da Matteo Costanzo (TESTO)

Martina Grillo parla della friendzone in “Se sono uno sbaglio”

OLLY: l'artista genovese è pronto a farci immergere nel suo spazio con "Scuba Diving"

Lamette: “Occhi diamanti” è una storia d'amore senza comunicazione

ANGELINA MANGO: "Formica" è il nuovo singolo, una ninna nanna urban e disillusa firmata Sony Music

Mox: il brano "Vita facile" mi ricorda la scelta che ho fatto

In attesa dei live La Sad pubblica il debut album... "Sto nella sad"

Limoni canta la malinconia di una storia finita in "Viola"

Dopo l'esperienza a Sanremo Giovani 2021, senza_cri pubblica l'EP "Salto nel vuoto"

Certificazioni FIMI settimana 2: anche questa settimana, da Gué a Rocco Hunt, solo album certificati

Gli artisti, album e brani più ascoltati su Spotify, settimana 2: Sick Luke primo ovunque e con tutte le nuove canzoni in Top 50

Classifica di vendita singoli settimana 1: Sick Luke si prende tutto il podio nella settimana d'esordio

Classifica di vendite FIMI album e vinili settimana 2: Sick Luke in vetta... nel pop resistono Mengoni, Pinguini e Ultimo

Classifica Radio Earone settimana 2: si ritorna ad un podio tutto italiano con Marracash, Elisa e Jovanotti

Certificazioni FIMI settimana 1: le nuove soglie ridanno importanza ai riconoscimenti... quattro album ma nessun singolo certificato

Si intitola "Fallirò" il primo lavoro del talentuoso, ma molto noir, gIANMARIA.

Alessandra Amoroso: "Tutto accade", venti di cambiamenti senza stravolgere il passato

Anna Tatangelo – Anna Zero ed è subito scoop: La Tatangelo si è rifatta tutta… in musica!

Sangiovanni: l’ennesima rivelazione trovata da Maria De Filippi

Coma_Cose – Nostralgia… perché anche la nostalgia nel loro mondo cambia aspetto.

Annalisa: "Nuda Dieci"... una riedizione che riscalda l'atmosfera?

