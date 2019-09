Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 20 settembre

Il radio date di Tiziano Ferro.

Senza dubbio, scorrendo la lista dei singoli in uscita nella settimana del 20 settembre, quello più atteso è proprio il nuovo brano di Tiziano Ferro, Accetto Miracoli.

Dopo Buona (Cattiva) Sorte, il cantautore di Latina è chiamato alla prova del nove perché il singolo estivo ha convinto, ma non fino in fondo. E così, dall’omonimo album in uscita il 22 novembre, arriva Accetto Miracoli su etichetta Virgin Records (Universal Music Italia).

“La canzone prende in esame il rapporto con il proprio destino – racconta Tiziano Ferro – parlando dell’argomento in maniera aperta, senza una connotazione necessariamente religiosa: a volte dobbiamo essere capaci di consegnarci al nostro destino, senza forzarne l’andamento, e quando ci affidiamo a quello che ognuno chiama come vuole – Dio, Universo, potere superiore – poi le cose vanno molto bene, i miracoli accadono”.

Il brano, prodotto da Timbaland, è stato scritto da Giordana Angi e Antonio Iammarino, con Tiziano Ferro (per il testo).

