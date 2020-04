Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 17 aprile

Radio date 17 aprile 2020.

Un nuovo appuntamento con il radio date per scoprire tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 17 aprile.

Perfettamente in linea con il tempo che stiamo vivendo, Annalisa lancia in radio il 17 aprile Houseparty (dal 15 già disponibile in digital download), il nuovo singolo che unisce leggerezza e riflessione. Una festa in casa, ma virtuale dedicato ad una delle app di videochat di gruppo più popolari.

È una canzone che, inaspettatamente, racconta benissimo il momento che stiamo vivendo e la voglia di trovare modi alternativi di stare insieme. Entro i muri delle case si aprono microcosmi che ora abbiamo voglia di condividere. Saper mantenere vivi i sogni senza negare la realtà e la positività sono per me aspetti fondamentali della vita, soprattutto oggi, e in questa canzone c’è anche questo. Il giusto equilibrio tra leggerezza e riflessione.

Il giorno del suo 48esimo compleanno, Gianluca Grignani annuncia il suo ritorno in radio. Il 17 aprile arriva il nuovo singolo Dimmi Cos’hai (Falco a metà/Sony Music Italia), brano della trilogia Verde Smeraldo in uscita (la prima parte) entro la fine dell’anno.

Nel radio date del 17 aprile posto anche per il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari. Il nuovo estratto da Fuori dall’Hype Ringo Starr (Sony Music) è Ridere. Un brano pop nostalgico che omaggia tutte le piccole e grandi cose che continuano ad esistere anche dopo la fine di una relazione: le amicizie in comune, i luoghi dove si immaginava il futuro insieme, le abitudini, i piccoli riti. Ridere racconta l’ironica e spiazzante sensazione di diventare degli sconosciuti dopo aver condiviso le emozioni più belle.

Il nuovo singolo di Tommaso Paradiso è Ma lo vuoi capire? (Island Records). Il brano è stato scritto dallo stesso Paradiso con Dario Faini che ne è anche produttore (Dardust). Racconta quanto l’assenza della persona amata renda la vita senza senso.

Questo è il terzo singolo di Tommaso Paradiso come solista. Arriva dopo I nostri anni e Non avere paura.

