Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 15 novembre

Come ogni giovedì, eccoci arrivati all’appuntamento con il radio date per scoprire tutti i nuovi singoli in uscita (o appena usciti) questa settimana.

Iniziamo subito!

Da venerdì 15 novembre sarà in radio il nuovo singolo di Alberto Urso, Non sono più lo stesso, estratto dall’album Il Sole ad Est.

Il brano è stato scritto da Kekko Silvestre.

Ritorna nel radio date di venerdì Biagio Antonacci. Dopo l’esperienza negli stadi con Laura Pausini, il cantautore milanese lancia Ci siamo capiti male, nuovo singolo che anticipa l’uscita dell’album Chiaramente visibili dallo spazio che uscirà il 29 novembre (in pre order dal 15).

Il singolo, così come l’album, è prodotto da Taketo Gohara, Placido Salamone e Biagio Antonacci.

Grande attesa per Cesare Cremonini che torna in radio e digitale con il singolo Al Telefono, brano che anticipa l’uscita della maxi raccolta Cremonini 2C2C The Best of e il tour negli stadi annunciato per la prossima estate.

Torna anche Francesca Michielin e lo fa con Cheyenne feat. Charlie Charles, che ne ha curato la produzione. Il brano sarà in rotazione radio e disponibile in digitale dal 15 novembre. Anticipa il nuovo progetto discografico previsto per la prossima primavera.

Esce venerdì il nuovo singolo di Marco Rotelli. Fossi Dio, questo il titolo, sarà disponibile in digital download e in rotazione radiofonica.

Marco racconta così il brano (pensato per le selezioni di Sanremo Giovani):

“in un mondo e in una società che va di fretta, che corre sempre più veloce ‘Fossi Dio’ dà la possibilità all’ascoltatore di fermarsi per un attimo, sedersi, riprendere fiato e perché no, forse anche riflettere. Riflettere sulla vita, su gli amori e gli affetti che ci circondano e che viviamo ogni giorno. Non vi è mai capitato di pensare: “chissà cosa farei se fossi Dio? Come dico nella canzone: ‘ti salverei dalle paure che hai’. Spesso i social mostrano la parte ‘felice’ di noi, ma viviamo sempre più circondati da mille paure e timori”.