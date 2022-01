Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 14 gennaio

Un team, cinque artisti, un capitano! All Music Italia promuove l'unico gioco dedicato al Festival di Sanremo. E potete entrare anche nella nostra lega.

24 artisti divisi in quattro team che venerdì diventeranno 8 per il gran finale della seconda edizione del programma.

Ecco i brani italiani in uscita in digitale nel primo mese del 2022.

Camuffarsi in molteplici personaggi per raccontarsi a se stessi e al mondo. Abbiamo chiacchierato con Ditonellapiaga, l'artista che duetterà con Donatella Rettore a Sanremo 2022.

di Massimiliano Longo

Archiviato Sanremo Giovani 2021... con tante domande: da cos'è un brano inedito a perché i rumors sono così realistici

Si è concluso Sanremo Giovani 2021. 12 artisti in gara tre promossi a big... un brano non inedito che diventa inedito, regolamenti scritti con l'inchiostro simpatico che svaniscono nel nulla e rumors che fanno rumore. Mi spiace, sono un estimatore di Amadeus, ma a sto giro giuro che sulla questione giovani non ci ho capito nulla...