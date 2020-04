Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 1 maggio

Radio date 1 maggio 2020.

Primo appuntamento del radio date di maggio. Le novità questa settimana sono meno numerose del solito, ma non per questo poco interessanti. Anzi…

Il 28 aprile è uscito il nuovo singolo di Ghemon, Champagne, estratto dall’album Scritto nelle stelle pubblicato il 24 aprile. Il disco è disponibile fisicamente, in streaming e digital download.

Parlando di ‘Champagne’ inizierei dicendo che credo che per ogni millennial (tipo il sottoscritto, per dire) fin dall’incipit sia una specie di calamita. Già prima dell’entrata della voce trasuda madeleine proustiane da ogni battuta. Quel rap, quella… posso dirlo? cazzimma che regge il testo, quell’uso melodico delle parole su una base a tratti secca e a tratti cicciona. Le liriche si trovano insomma su una tavola ben apparecchiata su cui scivolare, perfettamente adatta peraltro alla narrazione. Tutto il resto è headbouncin.

Loredana Errore torna in radio il 30 aprile con il singolo 100 Vite (Azzurra Music), disponile anche sulle piattaforme digitali. Il brano è stato scritto da Stefano Paviani e Riccardo Rizzardelli e la cantante ne parla così:

In queste 100 vite ci ho rivisto la mia che mi ha accompagnato per tutti questi 35 anni, in infinite volte che mi ha fatto rinascere svelandomi segreti profondi che solo avendoli vissuti posso provare! – commenta Loredana Errore – Non abbiamo paura di dirci di quanto abbiamo sbagliato e che senza volerlo. Abbiamo ferito amaramente, siamo coraggiosi nel riconoscerci veri e fragili dove l’imperfezione ci ha dato l’equilibrio con la pace e l’amore. Un abbraccio dal mio profondo e buona rinascita a tutti!

RADIO DATE 1 MAGGIO 2020

Nel radio date del 1° maggio esce Mi Manca, il nuovo singolo di Bugo feat. Ermal Meta. La canzone è estratta dall’album Cristian Bugatti, pubblicato il 7 febbraio su etichetta Mescal (distribuito Sony).

“E mi manca una bella canzone, rubare a mia madre 500 lire

e mi manca la biro tra i denti

mi manco io mi manchi tu, ti manco io e ti manchi tu?… non mi ricordo più”

Enrico Ruggeri, sul successo delle 7 serate condotte su Rai Uno, pubblica Una storia da cantare, la sigla della trasmissione. Si tratta di una rock ballad suggestiva accompagnata da un video a cui ha preso parte Bianca Guaccero.

Sempre nel rado date del 1° maggio, troveremo Assenza, il nuovo singolo di Gianna Nannini estratto dall’album La Differenza (Charing Cross Records Limited / Sony Music).

Un brano uptempo con un ritmo vivace dal sound rockabilly che, come gli altri brani dell’album, è stato registrato a Nashville in presa diretta e racchiude una grande carica di energia.

