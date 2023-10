Pagelle singoli del 27 ottobre: Mecna così profondo è meraviglia! Convincente Alex Wyse mentre Lorenzo Licitra…

PAGELLE NUOVI SINGOLI del 27 ottobre a cura del critico musicale di All Music Italia, Fabio Fiume.

Lo direste mai che ho dato ben tre voti altissimi? In genere mi scrivete sempre che sono stitico, senza considerare che per me il sette è già un voto molto alto! Stavolta vi stupirò perché oltre dei sette c’à un sette e mezzo, un otto, un otto e mezzo e un nove.

Vi dico subito che per gusto personale la canzone più bella per me è quella che ha preso otto e mezzo, ma il nove che ho dato è del tutto meritato, perché non solo il pezzo è molto buono, ma anche per il tema che affronta e lo ha saputo fare in maniera assolutamente efficace. Non vi resta che scoprire quindi le nuove pagelle del Venerdi.

NOTA

Vi ricordiamo che i voti delle pagelle di Fabio che trovate alla fine delle mini recensioni non mettono in competizione fra loro gli artisti, essi sono infatti assegnati alla canzone in base alla carriera dell’artista che la propone.

Andando avanti nell’articolo si arriva a scoprire la Golden song della settimana. Ricordiamo inoltre che il “senza voto” non è un voto di carattere positivo o negativo ma variabile e spiegato nella recensione stessa.

