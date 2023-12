Pagelle singoli dell’1 dicembre: Ultimo torna ad emozionare con un brano che esplode nel ritornello.

PAGELLE NUOVI SINGOLI dell’1 dicembre a cura del critico musicale di All Music Italia, Fabio Fiume.

Non sono tantissime le novità questa settimana. Forse il motivo è che tutto ciò che doveva uscire per il Natale è già fuori? Potrebbe. Così come potrebbe essere che ci si è voluti andare a scontrare con gli inediti di X Factor appena lanciati o, ancora, si stia aspettando la lista dei cantanti ammessi a Sanremo che Amadeus comunicherà domenica, perché così chi è in gara aspetta chiaramente Febbraio e chi non lo è si anticipa e fa uscire materiale? Tutto è possibile, certo. Sta di fatto comunque che alcune cose interessanti sono uscite ed io le ho come sempre ascoltate per voi. Ecco le pagelle di questa settimana.

NOTA

Vi ricordiamo che i voti delle pagelle di Fabio che trovate alla fine delle mini recensioni non mettono in competizione fra loro gli artisti, essi sono infatti assegnati alla canzone in base alla carriera dell’artista che la propone.

Andando avanti nell’articolo si arriva a scoprire la Golden song della settimana. Ricordiamo inoltre che il “senza voto” non è un voto di carattere positivo o negativo ma variabile e spiegato nella recensione stessa.

Clicca in basso su continua per la prima parte delle pagelle nuovi singoli dell’1 dicembre.