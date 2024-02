Pagelle singoli del 23 febbraio 2024:Niky Savage e Simba La Rue… che palle… Ron, delicato e rispettoso!

PAGELLE NUOVI SINGOLI del 23 febbraio 2024 a cura del critico musicale di All Music Italia, Fabio Fiume.

Latitano ancora le nuove uscite dopo l’abbuffata da ben 30 brani sanremesi. Quest’anno pare però che le uscite estive arriveranno molto presto e quindi…

Vi ricordiamo che i voti delle pagelle di Fabio che trovate alla fine delle mini recensioni non mettono in competizione fra loro gli artisti, essi sono infatti assegnati alla canzone in base alla carriera dell’artista che la propone.

Andando avanti nell’articolo si arriva a scoprire la Golden song della settimana. Ricordiamo inoltre che il “senza voto” non è un voto di carattere positivo o negativo, ma variabile e spiegato nella recensione stessa.

Clicca in basso su continua per la prima parte delle pagelle nuovi singoli del 23 febbraio 2024.