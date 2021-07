Le Pagelle ai nuovi singoli italiani in uscita venerdì 30 Luglio: Tish, Valerio Mazzei, Lowlow, Mannarino...

Pagelle nuovi singoli 30 luglio 2021 a cura di Fabio Fiume. Ultima settimana di Pagelle per la stagione 2020/21.

E’ stata un’annata indubbiamente ricca che, come sottolineato più volte, in alcune settimane ha battuto davvero i record per pubblicazioni. Ci si prende un periodo di meritato riposo in attesa di ripartire più carichi e vogliosi di tanta e buona musica italiana a fine Agosto. Per il momento nell’augurarvi una magnifica estate, vi lascio leggere quanto segue.

Buona lettura.

Camilla – Vengo a prenderti a L’Havana

Sound caraibico, ma non quello che ci si può aspettare quando lo si dice in questi anni; niente reggaeton, niente ritmi che favoriscono agitazione di chiappe come se non ci fosse un domani. Camilla si produce in un brano che va più all’essenziale e vero nell’arrangiamento e questo aiuta anche una voce che non è particolarmente avvezza al virtuosismo, ma che è riconoscibile e piena.

Sette

Manuel Da Costa – Tutti i motivi

Certo capire di più il testo male non farebbe. Il nostro invece biascica tutte le parole che legate fra loro fan sì che alcune si perdano inevitabilmente. Tutta troppo uguale da inizio alla fine e non parlo di sound, che ha pure qualche cambio tempo. A quei cambi però non corrisponde ugualmente un cambio d’intenzione interpretativa,

Quattro

Furia In Melis – Astrazeneca

Io mi rifiuto davvero, o meglio mi sarei voluto rifiutare dopo le prime due note e le prime parole. A condire il tutto pure qualche passaggio in spagnolo. E poi ordinanze, astrazeneca ( pure nel titolo )… ma perché?

Tre

Galassie – Banana boat

Scorrevole pop rock senza particolari originalità, ma anche senza nessun punto scuro che ne limiti il possibile facile arrivo. Se avanzasse nella notorietà, è uno di quei pezzi che può facilmente chiamare il canto facile da parte del pubblico.

Sei

Andrea Liccardo – Vengo da Marte

Ah mamma mia questi effetti sulla voce! Base danzereccia piuttosto stereotipata che sembra abbastanza slacciata dalla parte cantata che ad un certo momento prova pure a schiacciare, rinforzare e va ancora più fuori dal contesto. Mah!

Tre

Lost & Giorgieness – Sole tropicale

Combinazione indovinata tra la band che appena un decennio fa era in rampa di lancio fra i più giovanissimi e poi si è persa per un periodo e la frizzante voce impertinente di Giorgieness che invece è tra le artiste che si stanno esercitando con le ali. Poteva essere un salto nel vuoto ed invece, pur non gridando al miracolo, il nido è ben saldo alla parete scoscesa, da cui si potrebbe veramente spiccare il volo.

Sei ½

Clicca su continua per la seconda e ultima parte delle pagelle nuovi singoli del 30 luglio.