Pagelle ai nuovi Singoli italiani del 2 Settembre: Niccolò Fabi regala poesia e Annalisa ritmo ed “educazione”

Nuovi singoli le pagelle a cura del nostro critico musicale Fabio Fiume.

Ed eccole qui! Tornano dopo una pausa di oltre un mese le pagelle dei singoli in uscita quest’oggi. Qualcosina si è deciso di cambiarla con questa nuova stagione: non troverete più gli artisti disposti in ordine alfabetico ma in ordine crescente d’apprezzamento, fino ad arrivare alla canzone migliore della settimana… la Golden song.

Si parte quindi dai brani ( a mio avviso s’intenda ) che non hanno superato la prova e si finisce con quelli promossi a pieni voti.

Si ricorda però, e questo non è quindi cambiato, che i voti che trovate alla fine delle mini recensioni non mettono in competizione fra loro gli artisti, essi sono infatti assegnati alla canzone in base alla carriera dell’artista che la propone.

Pronti per questa prima tornata allora? Anche se è uscito ancora pochino, ci sono già artisti importanti eh!

