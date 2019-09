Zucchero D.O.C. Il cantautore è un artista che sa come stupire. L’uscita di un suo nuovo album di inediti era ciò che i fan speravano prima dei numerosi appuntamenti live che lo vedranno protagonista il prossimo anno, ma in pochi immaginavano un’uscita così imminente.

Il disco sarà pubblicato infatti il prossimo 8 novembre e si chiamerà D.O.C.

“D.O.C., il nuovo disco di inediti Di Origine Controllata, autentico, genuino e di qualità, uscirà l’8 novembre in tutto il mondo, ed è già disponibile in preorder su www.zucchero.it.”

Questo il messaggio che si può trovare sui profili social del cantautore che annuncia che l’album in uscita su etichetta Polydor/Universal Music e già disponibile per il pre-order.

D.O.C. arriva a tre anni e mezzo dal precedente Black Cat e a due dalla raccolta Wanted (Qui la nostra videointervista di presentazione del progetto).

ZUCCHERO D.O.C. – TRACKLIST

Il nuovo album di Zucchero D.O.C. uscirà in 3 diverse versioni: CD, Doppio Vinile e in una versione Doppio Vinile speciale color arancio, disponibile in edizione limitata in esclusiva Amazon.

Ecco la tracklist composta da 11 brani e 3 bonus track:

1. Spirito nel buio

2. Soul Mama

3. Cose che già sai feat. Frida Sundemo

4. Testa o croce

5. Freedom

6. Vittime del Cool

7. Sarebbe questo il mondo

8. La canzone che se ne va

9. Badaboom (Bel Paese)

10. Tempo al tempo

11. Nella tempesta

12. My Freedom (bonus track)

13. Someday (bonus track)

14. Don’t let it be gone feat. Frida Sundemo (bonus track)

ZUCCHERO LIVE

Zucchero Sugar Fornaciari sarà impegnato tra giugno e dicembre in un tour europeo che toccherà l’Italia e più precisamente l’Arena di Verona a settembre il 22, 23, 25, 26, 27, 29 e 30, e a ottobre il 2, 3 e 4.

6 giugno – Royal Concert Hall di Glasgow (UK)

7 giugno – Bridgewater Hall di Manchester (UK)

10 e 11 giugno – Royal Albert Hall di Londra (UK)

22, 23, 25, 26, 27, 29 e 30 settembre, 2, 3 e 4 ottobre – Arena di Verona

29 ottobre – Lisinski di Zagabria (Croazia)

31 ottobre – Olympiahalle di Innsbruck (Austria)

1 novembre – Stadthalle di Graz (Austria)

3 novembre – Arena Stozice di Lubiana (Slovenia)

4 novembre – Stadthalle di Vienna (Austria)

6 novembre – Rockhal di Lussemburgo

7 novembre – Amphitheatre di Lione (Francia)

11 novembre – Arkea Arena di Bordeaux (Francia)

14 novembre – Le Dôme di Marsiglia (Francia)

15 novembre – Palais Nikaia di Nizza (Francia)

17 novembre – AccorHotels Arena di Parigi (Francia)

19 novembre – Arena di Lipsia (Germania)

20 novembre – Barclaycard Arena di Amburgo (Germania)

21 novembre – Mercedes-Benz-Arena di Berlino (Germania)

24 novembre – Schleyerhalle di Stoccarda (Germania)

25 novembre – Olympiahalle di Monaco di Baviera (Germania)

27 novembre – Festhalle di Francoforte (Germania)

28 novembre – ISS Dome di Düsseldorf (Germania)

29 novembre – Ziggo Dome di Amsterdam (Paesi Bassi)

1 dicembre – Zénith Arena di Lille (Francia)

2 dicembre – Emsland Arena di Lingen

5 dicembre – Hallenstadion di Zurigo

Foto dai Social di Zucchero