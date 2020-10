Sarà disponibile dall’11 dicembre il nuovo progetto discografico di Zucchero Sugar Fornaciari D.O.C. Deluxe, che conterrà 6 nuovi brani.

Si tratta di una nuova versione dell’album D.O.C., uscito un anno fa (Qui la nostra videointervista), progetto certificato con un disco d’oro. Un risultato non completamente in linea con le aspettative, che ha portato a optare per una riedizione.

D.O.C. Deluxe sarà disponibile in formato doppio cd, in digitale e, in esclusiva per Amazon, in versione triplo vinile autografato (in edizione limitata).

ZUCCHERO D.O.C DELUXE

D.O.C. Deluxe sarà un doppio CD contenente tutte le canzoni di D.O.C. e arricchito da 6 nuovi brani, tra cui il duetto speciale di Sting & Zucchero sulle note dell’inedito September.

Il brano sarà anche inserito nell’album Duets di Sting, riconoscimento di un’amicizia e una stima che dura da anni.

I due artisti hanno recentemente pubblicato per i fans il video di Fields of gold, un’emozionante esibizione in lingua italiana.

Zucchero ha recentemente collaborato con Mauro Pagani rivisitando e interpretando Dio è Morto, brano contenuto nella raccolta Note Di Viaggio Capitolo II, album tributo a Francesco Guccini.

Ecco la tracklist dei due cd.

CD1:

Spirito nel buio

Soul mama

Cose che già sai (feat. Frida Sundemo)

Testa o croce

Freedom

Vittime del cool

Sarebbe questo il mondo

La canzone che se ne va

Badaboom (Bel Paese)

Tempo al tempo

Nella Tempesta

My Freedom (Bonus Track)

Some day (Bonus Track)

Don’t let it be gone (Bonus Track).

CD2:

Succede

Facile

Non illudermi così

Wichita Lineman

Don’t Cry Angelina

September (Sting & Zucchero).

Foto di Daniele Barraco