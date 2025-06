Zucchero fuori con SPIRITO DIVINO 30TH ANNIVERSARY prima dei live estivi

Dal 20 giugno sarà disponibile in supporto fisico e in digitale Spirito DiVino 30th Anniversary, l’album Spirito DiVino, uno degli album di maggior successo di Zucchero, che rivive dopo 30 anni in un’edizione speciale.

Zucchero – Spirito DiVino

Il disco esce in digitale e in diverse versioni fisiche: in vinile crystal in doppio LP e in doppio CD in formato digipack con l’album originale e un secondo disco con i brani in inglese e in spagnolo. Inoltre, l’album esce in uno speciale BOX DELUXE numerato a tiratura limitata, che contiene il doppio LP e il doppio CD, un vinile 7” con 2 remix inediti di X Colpa Di Chi?, un book fotografico esclusivo di 16 pagine in formato 30×30 cm e un set di sottobicchieri personalizzati.

Spirito DiVino è stato pubblicato nel 1995 e segnò il grande ritorno discografico di Zucchero dopo 3 anni dal disco di inediti Miserere.

L’album conquistò il pubblico italiano e straniero grazie alla sua miscela unica di blues, soul e melodia italiana.

Al suo interno sono contenuti i celebri brani X colpa di chi?, Il volo e Così celeste.

Zucchero, il 19 giugno, inizierà il tour Overdose D’Amore negli stadi italiani e al Circo Massimo di Roma, con il quale in sei sere d’estate celebrerà la sua musica e il legame indissolubile con il pubblico, portando sul palco la sua musica senza tempo e la sua voce inconfondibile.

zucchero – Overdose D’Amore tour

prodotto da Friends & Partners

19 giugno – Stadio del Conero – Ancona

21 giugno – Stadio San Nicola – Bari

23 giugno – Circo Massimo – Roma

24 giugno – Circo Massimo – Roma

26 giugno – Stadio Olimpico Grande Torino – Torino

28 giugno – Stadio Euganeo – Padova

Le date al Circo Massimo di Roma, organizzate da Friends & Partners e The Base, sono in collaborazione con l’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale.

L’estate live di Zucchero proseguirà anche a settembre con 8 show all’Arena di Verona.

Record di live all’Arena di Verona

Zucchero colleziona record all’Arena di Verona, con oltre 600 mila spettatori, arrivati da ogni angolo del pianeta per i suoi 54 show tenuti ad oggi nella prestigiosa cornice veneta ed è stato il primo artista a esibirsi per 22 serate in un solo anno (da settembre 2016 a settembre 2017) e detiene il primato di artista con 14 concerti consecutivi (tra aprile e maggio 2022).

Durante i live festeggerà anche i suoi 70 anni ed ogni serata sarà non solo un viaggio nella musica, nell’anima e nella passione di un artista senza eguali ma anche un’occasione unica per celebrare insieme a lui una tappa straordinaria della sua vita e della sua carriera.

Zucchero condividerà il palco con i suoi più grandi successi: la fedele super band composta da Polo Jones (Musical director, bass), Kat Dyson (guitars, bvs), Peter Vettese (hammond, piano and synth), Mario Schilirò (guitars), Adriano Molinari (drums), Nicola Peruch (keyboards), Monica Mz Carter (drums, percussions), James Thompson (horns, bvs), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (horns), Carlos Minoso (horns) e Oma Jali (backing vocals).

ZUCCHERO IN ARENA

live prodotti da Friends & Partners

16 settembre – Arena di Verona

17 settembre – Arena di Verona

19 settembre – Arena di Verona

20 settembre – Arena di Verona

22 settembre – Arena di Verona

23 settembre – Arena di Verona

25 settembre – Arena di Verona

26 settembre – Arena di Verona

Immagine di copertina di Daniele Barraco