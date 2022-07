Zero Assoluto: il brano “Psicologia sociale” racconta il senso di libertà dell’estate

Psicologia sociale è il nuovo singolo degli Zero Assoluto, in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali dal 15 luglio 2022. Il brano prosegue il percorso di rilasciare singoli, che il duo ha deciso di intraprendere dopo il ritorno sulle scene musicali.

Gli Zero Assoluto sono tornati nel 2020 con la pubblicazione di due singoli: Fuori Noi, in collaborazione con Gazzelle; e Cialde, scritto in collaborazione con Colapesce. Nel 2021, hanno rilasciato il brano Astronave, scritto insieme a Gazzelle e prodotto da Federico Nardelli. Con Psicologia sociale proseguono questo percorso, che li ha portati ad una nuova consapevolezza e alla certezza di voler continuare a far uscire musica, senza porsi troppe domande.

Psicologia sociale è il pezzo che gli Zero Assoluto hanno deciso di pubblicare per questa estate 2022. E il brano parla proprio dell’estate e delle sensazioni che si provano in questa stagione (qui trovate il lyric video).

“È la fine di un’estate. È una sensazione mista: l’estate che sfuma lentamente, quel senso di leggerezza che raramente altre stagioni ci concedono. Siamo leggeri, tutto è concesso, sfuggiamo dalle convenzioni della quotidianità e ci crogioliamo un po’, in questo spaziotempo di sospensione, dove la condivisione e la vita sociale ci fanno vivere al massimo”, raccontano gli Zero Assoluto. “Questa è la psicologia sociale che abbiamo cercato di raccontare in questa canzone, un brano che racconta quel senso di libertà che ci regala solo l’estate, quando chi siamo e cosa facciamo magicamente coincide”.