In questa estate strana (la citazione non è per niente casuale) è in arrivo un nuovo brano che segna un atteso ritorno. Uscirà il 24 luglio il nuovo singolo degli Zero Assoluto Fuori Noi feat. Gazzelle.

Thomas e Matteo tornano così a 4 anni dalla partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Di Me e Di Te a cui seguì l’omonimo album dal quale furono estratti alcuni singoli tra cui l’intensa Eterni (ne abbiamo parlato Qui).

L’annuncio è stato dato direttamente dal duo con un post sui social:

“Abbiamo scritto senza farci troppe domande, senza orpelli e senza alcun tipo di scadenze o obblighi. Abbiamo scritto insieme perché ci andava, perché Flavio ha un dono naturale nel comporre e perché ci veniva naturale farlo insieme. Abbiamo scritto canzoni, fumato sigarette, bevuto tanto e ci siamo raccontati chi siamo. È solo l’inizio! Il 24 Luglio ‘Fuori Noi’ feat Gazzelle”

ZERO ASSOLUTO FUORI NOI FEAT. GAZZELLE

Collaborazione inedita tra il duo formato da Thomas De Gasperi e Matteo Maffucci e Gazzelle. Un feat che profuma di Roma e di romanità e che per gli Zero Assoluto ha un valore particolare.

Con Fuori Noi i due eterni ragazzi festeggiano idealmente 25 anni di carriera. Il loro primo brano di successo risale, infatti, al 1995. In due per uno zero fu inserito nella compilation Nati per rappare vol. 2. Il loro nome apparve accanto a mostri sacri del rap come gli Articolo 31, i Sottotono, Colle Der Formento, Sangue Misto e Ice One.

Ancora non è noto se i due cantautori stiano lavorando a un nuovo album o a un greatest hits. Un best of fu, infatti, annunciato a fine 2017, ma mai pubblicato (Qui il nostro articolo).