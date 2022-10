Yanomi, Blame e Chakra: “Ti voglio richiamare” è una storia d’amore raccontata dagli occhi della GenZ

È fuori dal 14 ottobre su tutte le piattaforme di streaming Ti voglio richiamare, la nuova frizzante collaborazione fra tre degli artisti più amati dai membri della Generazione Z italiana: stiamo parlando di Yanomi, Blame e Chakra, fuori per Warner Music Italia con un pezzo dallo spiccato sapore romantico.

ll brano firmato Yanomi arriva sulla scia del successo di Cin Cin (che ottenne oltre 90 milioni di stream solo su Spotify) e altre collaborazioni pluricertificate con Alfa: il produttore genovese, classe ’98, è pronto a inaugurare una nuova fase del suo percorso artistico con Blame, cantautore e chitarrista milanese con cui Yanomi ha stretto nel tempo un forte legame artistico segnato dalla pubblicazione di singoli a metà fra pop punk ed elettronica.

Insieme a loro anche Chakra, giovane autore, produttore, content creator e cantante classe ’96 con alle spalle diverse importanti collaborazioni nel mondo urban (spiccano in questo senso i nomi di Madman, Nicola Siciliano, Mida, Anastasio, Stabber e molti altri). Ti voglio richiamare è la prima volta in assoluto che tutti e tre gli artisti uniscono le forze per un pezzo inedito.

SIGNIFICATO Ti voglio richiamare Yanomi, Blame e ChakraQue

Questa canzone presenta le immagini semplici di una storia d’amore. Sono immagini che riflettono il vissuto e le emozioni di ognuno di noi, dalla voglia di sfogare i nostri sentimenti, fino al bisogno di ritrovare in piccoli gesti la persona che vorremmo al nostro fianco. Un pezzo romantico e toccante, pensato soprattutto per il giovane pubblico dei tre artisti che da tempo li segue con affetto su tutti i social.

Audio Ti voglio richiamare Yanomi, Blame e Chakra

TESTO Ti voglio richiamare Yanomi, Blame e Chakra

Luca basta (Chakrooo)

Blame:

Non sai quanto mi fai male, baby ascoltami

accarezza le mie labbra e dopo mordimi

sei un incendio di pensieri che mi spegne, ahi

a parole siamo bravi a non risponderci

mentre baciavi un altro

non sai quanto ci stavo male

hai detto: “era uno sbaglio” ma alla fine tanto baby

ci ricasco perché

Ti voglio richiamare

mi manchi e ci sto male

baby, qui, non so più come fare

voglio stare con te

Ti voglio richiamare

mi manchi e ci sto male

baby, qui, non so più come fare

voglio stare con te

Chakra:

“Scusa”, più lo ripeti più mi sembra solo una scusa

se quella sera sono andato a casa con una

I sеnsi di colpa sono brutti ma tu di più

ahahah, scusa

ma io ci giro attorno

e qui sono le quattro e anche stanottе non ci dormo

sei nel posto sbagliato se il mio letto resta vuoto

ti ho detto: “era uno sbaglio” ma alla fine tanto baby

ci ricasco perché

blame:

Ti voglio richiamare

mi manchi e ci sto male

baby, qui, non so più come fare

voglio stare con te

ti voglio richiamare

mi manchi e ci sto male

baby, qui, non so più come fare

voglio stare con te

Chakra:

La sua frangia corta

beve Franciacorta

la mia testa è fusa

dalla notte scorsa

la sua frangia corta, bebe è Franciacorta

la mia testa è fusa, fusa, fusa, fusa

blame:

Ti voglio richiamare

mi manchi e ci sto male

baby, qui, non so più come fare

voglio stare con te

Ti voglio richiamare

mi manchi e ci sto male

baby, qui, non so più come fare

voglio stare con te