Rosa Linn e Alfa scalano le classifiche italiane e internazionali con una speciale versione di Snap

Rosa Linn e ALFA hanno inciso una nuova versione del brano con cui la cantante e producer armena ha partecipato all’ultima edizione dell’Eurovision Song Contest, SNAP.

È uscita in digitale la speciale versione di SNAP che unisce il talento di Rosa Linn con quello del giovane cantautore multiplatino ALFA.

Il singolo è già riuscito a conquistare la Top 35 dell’Airplay radiofonico italiano e continua a scalare tutte le classifiche italiane e internazionali.

In Italia è già certificato ORO e ha accumulato più di 250 milioni di stream, 15 milioni di visualizzazioni su YouTube e oltre 1 milione di video su Tik Tok.

Ha raggiunto la Top 10 della classifica globale e italiana di Shazam, la Top 20 della classifica Viral e Globale di Spotify, la Top 30 della classifica Viral Italia di Spotify, la Top 15 dell’Airplay radiofonico europeo (#12) e la Top 35 di quello italiano.

Come è nata la collaborazione?

La nuova versione di SNAP è nata quasi per caso, quando ALFA scrive a Rosa Linn su Instagram per confessarle che la sua canzone gli piaceva da morire.

Da quel momento è iniziata una fitta corrispondenza fra i due giovani talenti.

Hanno così deciso di creare insieme una nuova toccante versione del brano in cui l’artista armena canta per la prima volta anche in italiano.

ALFA ha registrato la sua parte in Italia, ma è riuscito in seguito a raggiungere Rosa Linn in Armenia e a cantare insieme a lei per la prima volta in pubblico la loro nuova versione di SNAP.

Rosa Linn e ALFA

“[In Armenia] devi far tutto da solo, dall’organizzare concerti a trovare il pubblico… tutto senza agevolazioni e sponsor, perché non ci sono nè infrastrutture nè un’industria musicale. Avevo paura di non riuscirci, ma non ho rinunciato al mio sogno”

Si presenta così Rosa Linn che sta diventando la prima artista musicale armena al mondo e la prima producer donna dell’Armenia.

Nel 2021 ha pubblicato il suo primo singolo KING insieme alla cantautrice multiplatino Kiiara.

Grazie a questo primo slancio, l’artista è stata poi selezionata per l’Eurovision Song Contest 2022 e SNAP è diventata rapidamente una hit mondiale in continua crescita.

Andrea De Filippi, in arte ALFA, è un cantautore genovese, classe 2000.

Oltre 300mila iscritti al canale Youtube e 1 milione di follower su TikTok, conta oltre 136 milioni di views su Youtube, oltre 334 milioni di stream su Spotify e più di 20 milioni di stream su Apple Music.

Le sue canzoni sono state condivise in oltre 5 milioni di video su Tik Tok e i suoi ultimi video sono entrati ai vertici delle tendenze di YouTube.

Nel 2021 è stato candidato ai Nastri d’Argento. Ha ottenuto un triplo disco di platino Cin Cin, tre dischi di platino Testa tra le nuvole, Pt.1, Sul più bello, TeStA Tra Le NuVoLe, pT2 e sei dischi d’oro.