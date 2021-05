X Factor 2021 uno dei possibili nomi smentisce... chi rimane in lizza per il dopo Cattelan?

X Factor conduttore… mentre la produzione del programma sta già ricevendo le candidature per l’edizione 2021 e, sul fronte giudici, sembrerebbero confermati Hell Raton, Emma Marrone, Manuel Agnelli e Mika, sul fronte conduzione ancora non ci sono comunicazioni ufficiali.

Sono tre i nomi che da settimane girano insistentemente per raccogliere l’eredita di Alessandro Cattelan, per dieci anni alla conduzione dopo le prime quattro edizione targate Rai, guidate da Francesco Facchinetti. Oggi però uno di loro, quello dato in pole position nei giorni scorsi da Tv Blog, sito solitamente informatissimo, ha smentito ufficialmente.

