Omar con la sua “Immagine”, dedicata al padre, spacca la giuria. E Fedez fa incazzare la nonna! (TESTO e VIDEO)

X Factor Omar Immagine è il brano che divide la giuria del programma… e fa incazzare la nonna.

Omar Anthes, 21enne di Modena fa il benzinaio ed è molto legato alla madre, Margherita: “Le voglio un mondo di bene perchè mi ha cresciuto con i miei nonni. Sono felice se la vedo felice…”

Si presenta con una canzone per lui molto importante in quanto parla di suo padre ma anche del perdono. Il pezzo si intitola Immagine. La sua esibizione, contraddistinta da una vocalità davvero particolare, divide la giuria.

Rkomi afferma: “Hai voluto parlare solo con la tua musica ed è molto bello, ti fa molto onore. Si può raccontare la storia? Se non te la senti va bene…” Il ragazzo non se la sente di farlo e Ambra sottolinea, “Tranquillo, è già arrivato tutto“.

Fedez non trova forte la canzone: “Hai una vocalità molto interessante all’inizio pensavo fossi in playback però per assurdo avrei preferito ascoltare una cover che un inedito che, per quanto tocchi delle corde che per te sono profonde, non ho trovato la canzone così interessante per la sua costruzione“.

Arrivano i fischi da parte del pubblico, quinto giudice, che invece è rimasto conquistato dal ragazzo e dalla sua spontaneità, dalla verità e dalla vocalità. Si arrabbia con Fedez una signora del pubblico, è la nonna di Omar. Fedez cerca di calmarla… “Signora, ho dato un mio parere, io devo dire quello che penso… ed è per me la più grande forma di rispetto“.

Per Dargen la canzone deve valere sopratutto per chi la scrive… “Il fatto che tu abbia trovato la forza in un brano e trasformare il rapporto con i genitori, secondo me questo è sufficiente e necessario nello scrivere le canzoni.”

Anche Ambra è d’accordo: “Penso che tu abbia avuto il coraggio di fare qualcosa che nessuno di noi avrebbe avuto il coraggio di fare alla tua età, dire quello che senti“.

Arriva il momento della scelta. Sì per Dargen D’Amico e Ambra mentre per Rkomi è un no. Fedez è l’ago della bilancia… Omar ha anche paura che la nonna lo possa aver influenzato ma Fedez lo rassicura che non è così e gli dice di sì. Passa con tre giudici su quattro.

X Factor 16 Omar Immagine testo e video

Oggi sai che c’è

ti racconto una storia che parla di me

ciò che mi resta di te

è solamente un’immagine

voci che gridano dentro

sai danno il tormento e mi fanno stare sveglio

spero un giorno andrà meglio

meglio

Ma oggi che sono qua

dico che ti perdono papà

ed ora che ho un’altra età

prenderò in mano la mia vita

E per le volte dove mi sentivo abbandonato

per le volte dove tu per me non ci sei stato

per le volte dove mi sentivo un po sbagliato

per le volte dove tutti mi hanno giudicato

son sicuro ci saranno giorni migliori

da piccolo avevo invidia

nei bambini e i loro genitori

Ma oggi che sono qua

dico che ti perdono papà

ed ora che ho un’altra età

prenderò in mano la mia vita

Ma oggi che sono qua

dico che ti perdono papà