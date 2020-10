X factor Mixtape: arrivano il 30 ottobre i primi inediti del programma

X Factor Mixtape 2020. Archiviate le selezioni delle squadre del programma con la puntata del 22 ottobre (vedi qui) viene annunciata l’uscita di una compilation del programma.

All’interno i 12 artisti selezionati dai giudici: BLIND, BLUE PHELIX, CASADILEGO, CMQMARTINA, EDA MARÌ, LITTLE PIECES OF MARMELADE, MANITOBA, MELANCHOLIA, MYDRAMA, N.A.I.P., SANTI e VERGO.

Sono loro i 12 protagonisti di X FACTOR MIXTAPE 2020 in uscita per Sony Music Italy).

Fuori dal 30 ottobre, ma già disponibile in pre-save qui.

Per la prima volta nella storia del programma, visto l’ampio spazio dato agli inediti dei ragazzi in questa edizione, esce in contemporanea con l’inizio dei live (previsti per il 29 ottobre) questo disco con i brani originali dei concorrenti in gara.

Queste canzoni saranno eseguite durante la prima puntata dei Live.