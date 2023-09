X Factor 17: Le RagazzePunk lanciano il loro inedito ma, al di là delle polemiche, c’è del talento?

Dopo lo sfogo social di Paolo Meneguzzi le sue artiste, le RagazzePunk, sono apparse nella puntata di Auditions di X Factor del 28 settembre con il loro inedito “Stella di Hollywood“.

Mentre gli ascolti del programma iniziano a salire (544 mila spettatori medi con uno share del 2,6%, + 7% rispetto alla scorsa puntata) le polemiche continuano ad essere al centro del programma tanto quanto i giudici.

Nei giorni scorsi Paolo Meneguzzi ha pubblicato un post, seguito da una lettera indirizzata alla produzione, in cui si lamentava del trattamento denigratorio avuto dai giudici dei confronti delle sue artiste, le RagazzePunk. Trovate qui le sue parole.

E alla fine l’audizione è andata in onda come già era noto grazie al comunicato stampa diramato prima della puntata che, tra gli artisti presenti, ha citato anche le quattro ragazze (“la girl band delle RagazzePunk, quattro simpatiche ragazze di Lugano tra i 16 e i 22 anni, con la loro catchy “Stella di Hollywood”).

X Factor La storia delle ragazzepunk

Le RagazzePunk sono una girl band multietnica composta da quattro giovanissime ragazze, Lisa, Sofia, Christel e Naike.

Ritrovatesi nella stessa classe di una scuola artistica le quattro hanno deciso di formare una band. Il primo brano scritto, “RagazzePunk“, un brano mai pubblicato, è stato anche quello che ha dato il nome alla girl band.

Un nome scelto non per l’attitudine punk, che proprio non appartiene loro, ma per quella “folle energia” che trasmette.

Scopriamo cosa è successo nella puntata.

Dopo l’ingresso le quattro ragazze si sono presentate su richiesta dei giudici e hanno raccontato della scuola Svizzera che frequentano, composta da artisti e sportivi (d’elitè, sottolineano le quattro).

Quindi il momento dell’esibizione con un pezzo pop con tanto di balletto, coreografie e parti rap. Queste le parole dei giudici:

Ambra: “Insomma c’era un sacco di gruppi negli anni’90, anche girle band, le Lollipop… l’atteggiamento è giusto. È tutto il resto…”

Fedez: “Leggo il testo, nel pezzo vorreste che un fantomatico uomo le chiudesse in una Supercar… più che ‘Stelle di Hollywood’, io non conosco la legislazione Svizzera, ma potrebbe essere ergastolo a vita a Lugano.”

A questo punto sono le ragazze stesse a spiegare il significato del brano: “Parla di ragazze che vanno in discoteca e che nel prive trovano un ragazzo famoso, un influencer, che le attira… il finale è interpretabile“.

Riprende la parola Dargen dal tavolo dei giudici: “A me diverte l’idea di fare la classica canzone di oggi, ciò con questo passaggio di termini crudi dall’hip hop, che passano dal pop, ma io la leggo in chiave ironica, giusto? Quindi è una critica?”

Morgan: “Sono molto simpatiche, sono delle persone spiritose, sono delle ragazze che si divertono, hanno una loro ironia. Lisa ha un viso meraviglioso, Sofia balla bellissimo, Kristel è intelligente e Naike è molto raffinata. In realtà tra tutte non ho sentito nessuna che canta veramente bene.”

Questo è quanto avvenuto e che non possiamo mostrarvi in quanto il video dell’audizione non è stato caricato sulla pagina YouTube del programma.

È stato sbagliato il trattamento riservato alle ragazze da parte dei quattro giudici che, secondo le critiche, si sarebbero soffermati superficialmente sulla scuola “elitaria” che le ragazze frequentano andando a ignorare il messaggio profondo che le stesse vorrebbero diffondere con la loro musica?

Quel che è certo è che dal brano, dall’esibizione e dal racconto delle ragazze non è emerso, oltre ad un vero talento (ma questa è una nostra opinione), la forza di questo fantomatico messaggio che nel comunicato stampa del singolo viene spiegato così:

“La musica, e nello specifico il brano prova a rivendicare il girl power in un momento in cui i femminicidi e gli stupri sono all’ordine del giorno con un brano che ha un messaggio ben preciso: la libertà di volersi lasciare andare da parte di entrambe le parti?”

E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere sulle nostre pagine social.

In ogni caso dal 29 settembre il brano delle RagazzePunk è disponibile su tutte le piattaforme streaming.

L’inedito Stella di Hollywood

“Stella di Hollywood” è stato lanciato su tutte le piattaforme digitali con distribuzione Ingrooves/Universal Music Italy e arriverà anche in radio dal 13 ottobre,

Ecco di cosa parla il singolo della Girl Band secondo il comunicato stampa diffuso dal loro ufficio stampa:

“È una storia immaginaria di quello che le RagazzePunk vedono in discoteca e nei locali che frequentano. Una ragazza, ma potrebbe essere anche un ragazzo, perde la testa e ha un colpo di fulmine in discoteca, si innamora della persona e vede tutto bellissimo. Un’auto che sembra la più bella del mondo, anche se poi è scassata, la sensazione di stare insieme e di volare, di quando anche i migliori amici o le migliori amiche diventano “minacce d’amore”, quando non te ne frega niente se fa il figo o la figa con gli altri, ma a te importa che alla fine vuol stare solo con te. La magia di quando ti nascondi con l’auto del tuo ragazzo o della tua ragazza per amoreggiare e non c’è cosa più bella che sentirsi dire ifai di me ciò che sai, ciò che vuoi'”.

Le ragazze commentano così la canzone:

“Le sensazioni, da farfalle nella pancia, più fantastiche sane e naturali che ci ricordano i momenti più belli. Proprio e solo quelli della nostra spontanea gioventù. Beh, chi non le ha vissute o chi sogna ancora di viverle o di riviverle”.

A seguire il videoclip del brano