X Factor nella semifinale arrivano i duetti con cinque super ospiti

X Factor duetti semifinale. Nella penultima puntata del Talent show Sky arrivano gli ospiti per duettare con i ragazzi.

Ormai ci siamo quasi, anche la sedicesima edizione del programma sta per giungere alla sua naturale conclusione che si svolgerà l’8 dicembre e sarà anche quest’anno al Mediolanum Forum di Assago.

Cinque i concorrenti rimasti in gara: Tropea della squadra di Ambra, Beatrice Quinta per Dargen D’Amico, Santi Francesi della squadra di Rkomi e due concorrenti per il giudice veterano Fedez, Linda e gli Omini.

Le manche della semifinale saranno due. Da una parte quella del duetto con ospite e dall’altra la manche Hype con una cover. Andiamo a scoprire insieme chi saranno gli ospiti che canteranno con i ragazzi e quali sono i brani.

