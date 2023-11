X Factor un dietro le quinte mostra un tavolo dei giudici allo sbando per colpa di Morgan

Morgan l’ha fatto di nuovo. In occasione dell’ultima puntata di X Factor 2023, trasmessa su Sky Uno lo scorso giovedì 16 novembre, Marco Castoldi si è reso protagonista dell’ennesimo scontro con i protagonisti del talent, questa volta usando toni ancor più accesi del solito.

Le uscite dell’artista hanno infastidito, e non poco, non soltanto Ambra Angiolini e Francesca Michielin, che continua a trattare in malo modo con frecciatine e battute fuori luogo, ma anche nei confronti degli altri due colleghi Fedez e Dargen D’Amico, che nel più recente episodio di X Factor ha apostrofato usando espressioni che si sarebbe potuto risparmiare (ve ne abbiamo parlato qui). Il litigio infuocato ai tavoli dei giudici andato in onda davanti alle telecamre per i milioni di telespettatori Sky sintonizzati ha rappresentato però soltanto una piccola parte di quello che è poi accaduto in studio, come racconta una clip backstage già diventata virale.

Morgan manda aff*** Ambra nel dietro le quinte di X Factor: il video

Mentre in studio l’atmosfera si faceva sempre più tesa (prima o dopo lo scontro andato in onda non è dato sapere) qualcuno tra il pubblico ha ben pensato di girare un video alle spalle del tavolo dei giudici, riprendendo una litigata furibonda tra Ambra e Morgan in modo particolare. Nel video vediamo i due gesticolare in maniera concitata e urlarsi chissà cosa l’uno contro l’altra. Dopo pochi secondi, ad ogni modo, Morgan perde (ulteriormente) la pazienza e decide di allontanarsi, mandando chiaramente la collega a quel paese (per non dire altro!). Nessuno sa cosa i due si siano detti, ma è evidente che non si è trattato di uno scambio di opinioni pacato e sereno. Qui il video apparso online.

Io credevo che Ambra fosse stata messa fra Morgan e Fedez per evitare di farli litigare troppo, perché il rischio che quei due arrivino alle mani è altissimo. Invece è lei che sta servendo alla grande e continua a farci mangiare! Grazie di cuore regina.pic.twitter.com/lYGd7FBASS — SpirituALE ~ Rosanna Lambertucci era (@zitt0p3latoh) November 17, 2023

I precedenti di Morgan

Chi segue Morgan da tempo conosce ormai molto bene il suo carattere fumantino. Già nel 2014, il cantautore aveva abbandonato furibondo il tavolo dei giudici dell’edizione 2014 di X Factor dopo che si era ritrovato a giudicare la sfida “fratricida” tra i suoi Komminuet e gli Spritz for five (avrebbe poi fatto ritorno, ma questa è un’altra storia…). Castoldi ha poi creato un enorme caos alla produzione di Amici 16, abbandonando il talent in veste di direttore artistico a tempo di record a causa delle sue divergenze artistiche con la squadra dei Bianchi. Nel 2020, poi, il suo personale “capolavoro”, con il tiro mancino a Bugo sul palco dell’Ariston e la relativa squalifica dalla gara del Festival di Sanremo.

Credits immagine di copertina: Ufficio stampa Sky