X Factor 2023 pagelle semifinale (IN)Solito Dandy felicità allo stato puro (9) Ambra senza concorrenti in finale (5)

X Factor 2023 pagelle semifinale. Una settimana di preparazione per questa tripla eliminazione ad un passo dalla finale con la presentazione degli inediti. Questa edizione ci ha regalato numerosi colpi di scena e dopo l’eliminazione inaspettata di Matteo Alieno la scorsa settimana….ecco cosa è successo in sintesi:

Prima Manches con l’Orchestra: Astromare cantano Everybody Needs Somebody to Love dei Blues Brothers, Angelica decide di cantare Sally di Vasco Rossi, Maria Tomba canta Always di Bon Jovi, Sarafine canta No diggity di Blackstreet , Settembre canta Bohemian Rapsody dei Queen, Il solito Dandy canta I giardini di marzo di Lucio Battisti e gli Stunt Pilots cantano 7 years di Lukas Graham.

Superospite Emma che canta un medley di Souvenir

Escono gli Astromare

Seconda Manches Inediti: Imma Stunt è l’inedito degli Stunt Pilots, Il Solito Dandy ripropone Solo tu, brano presentato ai Bootcamp, Lacrime è il brano di SETTEMBRE, SARAFINE ripropone Malati di Gioia, brano presentato alle Audition, CRUSH è l’inedito di Maria Tomba, il brano di Angelica si intitola L’inverno.

Viene eliminata Angelica

In ballottaggio vanno: Il solito Dandy e Settembre che rispettivamente cantano 1950 di Amedeo Minghi e Stavo pensando a te di Fabri Fibra. I giudici eliminano Settembre.

Vanno in finale: Stunt Pilots, Sarafine, Maria Tomba, Il Solito Dandy

Veniamo alle pagelle, ho fatto la media delle due esibizioni. Ricordo ai nostri lettori che le pagelle sono frutto del mio personale gusto tenendo in conto vari fattori: cover, inedito, esibizione e anche percorso fatto fino ad ora. Clicca su continua.