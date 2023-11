X Factor 2023: Morgan “licenziato” dopo le ultime intemperanze in studio? Le ultime indiscrezioni

Se la notizia fosse confermata in forma ufficiale sarebbe un colpo di scena clamoroso: si dice che Marco Castoldi in arte Morgan sarebbe sul punto di essere licenziato da giudice di X Factor (forse già a partire dalla prossima puntata del talent di Sky Uno in onda giovedì 23 novembre? Chissà…). Al momento, è importante ricordarlo, si tratta solo ed esclusivamente di semplici indiscrezioni: ecco tutto quello che si sta dicendo a proposito in queste ultime ore.

Morgan licenziato da X Factor 2023?

L’indiscrezione riguardante una presunta cacciata di Morgan dal talent show dove è tornato dopo anni in veste di giudice è stata rilanciata in anteprima da FQMagazine. Sul sito del giornale, nella giornata di oggi (domenica 19 novembre) è apparso un articolo che riporta quanto segue:

Fonti vicine alla casa di produzione Fremantle confermano a FQMagazine che in queste ore si starebbero preparando le carte necessarie al licenziamento del giurato-cantautore-divulgatore.

Non ci sono, evidentemente, ancora conferme di sorta a riguardo. Tutto tace per il momento sui social della trasmissione, dove non è ancora apparso alcuno comunicato ufficiale nel merito della questione anche se la situazione potrebbe essere destinata a cambiare nelle prossime ore. D’altra parte, come riporta anche Biccy, parlando in un’intervista concessa a Fanpage Morgan ha già iniziato a parlare della sua esperienza ad X Factor utilizzando il tempo passato (“Io sono andato lì per risollevare le sorti di un programma che era agonizzante e la mia funzione è stata quella di analizzare come mai lo era. È stato molto chiaro che il motivo per cui non interessava più alla gente è che si era spento l’interesse sulla musica e sulla qualità dei commenti”, ha commentato Castoldi).

L’eventuale decisione del programma musicale sarebbe dunque evidentemente collegata alle ultime intemperanze di Morgan, che in occasione della più recente puntata di X Factor ha alzato parecchio i toni usando espressioni infelici e fuori luogo nei confronti di Francesca Michielin e Ambra in primis, ma anche verso Fedez e Dargen d’Amico. Staremo a vedere.

