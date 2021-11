X FACTOR 2021: assegnazioni e ospiti della terza puntata dei live con ben due eliminazioni

X Factor 2021 assegnazioni terza puntata live.

Dopo la prima puntata dedicata completamente dedicata agli inediti e senza eliminazioni la scorsa settimana il talent show di Sky è entrato nel vivo della gara e ha visto i primi eliminati di questa edizione, i Westfalia di Mika.

Ma in questo terzo appuntamento gli equilibri sono destinati a cambiare sul palco del Teatro Repower. Gli 11 concorrenti infatti eseguiranno nuove cover scelte da giudici ma le eliminazioni questa volta saranno due.

Anche gli ospiti del terzo Live saranno due. Gazzelle, protagonista indiscusso della nuova scena musicale indie italiana che presenterà in anteprima il suo nuovo singolo Fottuta Canzone, e con un opening speciale legato alla stretta attualità e alla COP26, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in corso di svolgimento a Glasgow, Dardust.

Spunto della sua esibizione sarà Sky Zero, la campagna che sottolinea l’impegno del gruppo Sky di ridurre, entro il 2030, in anticipo rispetto agli obiettivi dell’Unione Europea, di almeno il 50% le proprie emissioni di anidride carbonica diventando Net Zero Carbon e andando quindi ad intervenire sulle cause del riscaldamento globale che causa grandi stravolgimenti del pianeta.

Il compositore e produttore multiplatino, il pianista italiano della nuova generazione più ascoltato al mondo, dedicherà alla terra in sofferenza una versione inedita di Sunset on M, viaggio sonoro tra elettronica e musica classica.

Questa performance anticipa la sua ultima pubblicazione al fianco di Sophie and The Giant, Benny Benassi e Astrality, con il brano Golden Nights, in uscita domani a mezzanotte.

