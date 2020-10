X Factor 2020 le scelte. Ecco i 12 concorrenti pronti per i live

X Factor 2020 le scelte. Dopo le audizioni e i Bootcamp per i quattro giudici è arrivato il momento di scegliere i 12 concorrenti da portare ai live in partenza il 29 ottobre.

Iniziano quindi le Last call.

X Factor 2020 le scelte

Under donne

Si inizia con Hell Raton che è aiutato dalla sorella di tha Supreme, Mara Sattei, e Lazza.

Prima ad esibirsi è Daria Huber che si presenta con una nuova cover, Delicate di Damien Rice.

Per Lazza e Mara la sua voce è molto interessante… “ha una voce molto country, sposerebbe bene quel mondo lì” secondo la Sattei.

Tocca a Cmqmartina. Si presenta con Tensione evolutiva di Jovanotti in chiave elettronica.

Lazza è sorpreso, lo trova un progetto di nicchia su cui rischierebbe.

Ale Presenta M12ano di tha Supreme e Mara Sattei con due strofe riscritte da lei.

Tocca Mydrama, uno dei talenti che ha colpito di più il pubblico. Presenta un brano in spagnolo Rosalia di cui ha scritto una parte in italiano. Dios nos libre del dinero è il brano.

Lazza la trova stilosa e per Mara ha rischiato con il brano.

È il momento di Elisa in arta Casadilego. Canta al piano Kitchen tinks dei Twenty five pilots.

“Ha una voce, i respiri giusti...” afferma Mara. Lazza si è commosso durante l’esibizione.

Ecco i commenti finali di Hell Raton…

Daria: “hai una voce sofisticata, sei semplice ma per adesso io vedo solo una grandissima interprete ma mi manca il lato artistico“. Per lei è un no.

Cmqmartina e Casadilego vengono convocate insieme. Martina: “Sei un progetto strutturato, cool, figo ma da tanti punti di vista è un progetto ristretto che piace a me e pochi altri…”

Casadilego: “Tu sei un talento indiscusso, sei fortissima ma non sei mai riuscita a darmi una visione… per questo sei una sfida“.

Le prende in squadra tutte e due.

Anche Ale e Mydrama vengono convocate insieme. Mydrama: “Indiscutibilmente sei brava, forte e ho una visione per te…” Ale: “Tu mi hai stupito sempre, ti sei presentata con una cazzima vera. Però siete due dimensioni simili…“.

Sceglie Mydrama.

Over

Tocca a Mika che si fa aiutare da Francesco Vezzoli, artista, scrittore e curatore d’arte.

N.A.I.P. decide di rielaborare a suo modo Bandiere bianca di Franco Battiato.

Disarmo si presenta con Lover, You shoud’ve come over di Jeff Buckley.

A Mika piace molto il suo vibrato.

Tocca a Eda Marì che presenta un pezzo di Coez, La musica del cuore, rieleaborata e pensata per la sorella.

Kaima porta la cover di Chic di Izi di cui ha riscritto la strofa.

Vergo, di Milano ma originario di Palermo. Canta un mash up di Neffa d Salmo. Le canzoni sono Il mondo nuovo e Ora che fai.

Mika gli chiedi di cantare qualcosa senza autotune e lui si cimenta con un pezzo di un suo ritornello.

Per Mika la scrittura di Kaima è troppo acerba e per questo niente live.

Passano ai live Eda Marì, Vergo e N.A.I.P. mentre niente live per Disarmo.

Band

Manuel ha chiamato al suo fianco Gipi, regista, autore di fumetti e musicista.

Si parte con i Little pieces of Marmalade che presentano Helter skelter dei Beatles.

Seguono gli Yellow Monday che cantano Kurt Cobain di Brunori Sas.

Gipi si commuove durante l’esibizione.

I Melancholia cantano White rabbit mentre i i Wine presentano Curami dei CCCP.

Tocca ai Manitoba che decidono di esibirsi con The Last goodbye.

La scelta di Manuel Agnelli è di portare ai live i Melancholia, Little Pieces of marmalade e i Manitoba.

Under uomini

È la volta di Emma, consigliata da Dardust.

Inizia Leonardo Meconi che si esibisce con chitarra e loop station in Superstition.

Per Dardust è stupefacente ma lo avrebbe voluto sentire in italiano. Lo richiamano quindi per farlo sentire in italiano. Canta un brano di Lucio Dalla, Piazza grande.

Blue Phelix canta l’inedito Midnight. Segue Roccuzzo che canta La notte di Arisa.

Blind è il penultimo ad esibirsi e rappa un suo inedito, Fatti miei, sulla base di J Balvin.

Chiude le esibizioni Filippo Santi che, con la sua chitarra, canta l’inedito 92B.

Di Santi Emma apprezza la sua onestà musicale ma trova che sulla sua voce c’è tanto da lavorare e proprio per questo lo porta con sé ai live.

A Roccuzzo, che non passa, consiglia di cercare la propria identità musicale. Di Blue Phelix Emma apprezza la maturità sugli inediti e lo trova unico sul palco, live per lui.

Rimangono Blind e Leo Meconi e tra i due Emma sceglie Blind.

Appuntamento a giovedì prossimo con i live.