X Factor 2020 in classifica. Mentre nei giorni scorsi sono stati resi pubblici i risultati del voto di tutti i live del programma, risultati che hanno svelato come Casadilego abbia portato a casa la vittoria di un soffio sui Little Pieces of Marmelade, ora è il momento, ad una settimana dalla finale, di capire quali sono gli artisti che stanno realmente funzionando.

Il Talent show di Sky quest’anno è riuscito a risollevarsi a livello artistico rispetto all’edizione del 2019 dove nessuno, compresa la vincitrice Sofia Tornambene, è riuscito a distinguersi per risultati di pubblico e discografici.

X Factor 2020 si è concluso con N.A.I.P. al quarto posto, il rapper Blind medaglia di bronzo, i Little Pieces of Marmelade al secondo posto e Casadilego della squadra di Hell Raton vincitrice, proprio come indica casualmente il titolo del suo singolo, Vittoria per l’appunto.

