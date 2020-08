Willie Peyote contro PornHub

Il cantautore, attraverso le proprie pagine social, si è schierato con una lucida e condivisibile analisti contro il colosso del porno sul web.

PornHub è il sito, nato in Canada nel 2007, che permette il pornographic video sharing, ovvero la condivisione libera di materiale video pornografico.

Il cantautore torinese lo ha scritto chiaramente sui social riprendendo le parole di Cecilia Elda Campani, attrice e insegnante nella Scuola del Teatro Musicale.

L’artista ha, poi, postando la petizione Shut Down Pornhub and Hold Its Executives Accountable for Aiding Trafficking.

Una presa di posizione forte per il cantautore che poco meno di un anno fa ha pubblicato l’album Iodegradabile (Qui la nostra videointervista).

WILLIE PEYOTE CONTRO PORNHUB – LE PAROLE SUI SOCIAL