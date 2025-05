Werdn: un cuore a pezzi nell’EP “Dovrei pensarti di meno”

WERDN ha pubblicato il nuovo EP Dovrei pensarti di meno, un progetto che mescola pop elettronico, malinconia e un cuore spezzato che continua a fare rumore, anche quando tutto sembra immobile.

Classe 2001, nato a Milano e cresciuto tra Italia e Spagna, Werdn scopre il freestyle a Barcellona e trova casa nella scena milanese con il collettivo Poyo House. Con loro pubblica l’EP pop-punk Stranger Teens, superando il milione di stream.

Negli anni successivi sperimenta nuove sonorità con i progetti Diciannove (2023) e Paradise Garage (2024), attraversando l’universo UK Garage, pop ed elettronica. La sua musica viene inclusa in playlist editoriali di Spotify come New Music Friday, Generazione Z, Caleido e Sanguegiovane.

Dal vivo, partecipa a eventi come Summer Sad Festival e Wendy Night, apre i concerti di gIANMARIA e nel 2024 accompagna Ëgo nel suo tour, portando live anche il suo repertorio.

Dal 9 maggio 2025 è fuori su tutte le piattaforme il suo nuovo album.

DOVREI PENSARTI DI MENO: IL NUOVO EP DI WERDN

Otto tracce e un solo filo conduttore: la difficoltà di lasciar andare. Dovrei pensarti di meno è il nuovo EP di Werdn fuori per Meraki.

Più che un racconto d’amore, il disco è un percorso emotivo tra letti condivisi e ritorni sbagliati, fragilità difficili da confessare e un senso di assenza che resta anche quando tutto sembra finito. Ogni canzone è una fotografia sfocata, un ricordo che brucia sotto pelle. E nel frattempo, il cuore fa rumore.

La focus track – che dà anche il titolo all’EP – è Dovrei pensarti di meno, brano diretto e struggente che racconta la distanza emotiva di una relazione ormai alla deriva. Pop ed elettronica si fondono in un sound essenziale ma d’impatto, con un ritornello che resta in testa come un pensiero fisso da cui non si riesce a scappare.

Un progetto che conferma l’evoluzione di Werdn verso un linguaggio musicale sempre più definito, grazie anche alla collaborazione con Sbale, DNVR, Sven, Giupo e Zenit alla produzione.

Con Dovrei pensarti di meno, Werdn apre un nuovo capitolo, più intimo, più consapevole. Una nuova versione di sé che non ha più paura di mostrarsi fragile.