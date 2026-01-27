27 Gennaio 2026
di
All Music Italia
News
Condividi su:
27 Gennaio 2026

Welo firma la sigla di Sanremo 2026: “Emigrato” diventa il jingle ufficiale del Festival

Dalla finale di Sanremo Giovani al cuore del Festival.

News di All Music Italia
Welo firma la sigla di Sanremo 2026 con Emigrato
Condividi su:

Welo firma la sigla di Sanremo 2026 con una rielaborazione del suo brano Emigrato. La canzone accompagnerà tutte le serate della 76ª edizione del Festival di Sanremo, in partenza il 24 febbraio 2026, e diventa di fatto il suono ufficiale della kermesse.

Una scelta che nasce dal percorso dell’artista a Sanremo Giovani 2025 e che porta una storia personale e collettiva dritta al centro del Festival: un brano nato per raccontare il partire per necessità, oggi trasformato nell’apertura di ogni serata.

Chi è Welo

Welo, all’anagrafe Manuel Mariano, è un artista leccese classe 1999 e uno dei nomi più riconoscibili della nuova scena urban del Sud. Cresce in Salento e si avvicina presto al rap, fondando nel 2017 il collettivo 23.7. Dal 2022 avvia il percorso solista con il singolo Pass, aprendo una fase più definita anche sul piano identitario.

Il suo stile unisce scrittura diretta, radicamento territoriale, ironia popolare e uno sguardo spesso sociale. Nel 2023 arriva una svolta con Malessere, mentre il 2024 segna un passaggio importante con l’EP WELO WE 23, che raccoglie e rielabora il percorso dei primi anni e include collaborazioni (tra cui Enzo Dong e Mikush). A settembre 2024 arriva anche il feat con Guè in My Boo, ulteriore segnale di attenzione “alta” attorno al suo nome.

La sigla di Sanremo 2026 è di Welo

L’annuncio è legato alla finale di Sanremo Giovani del 14 dicembre 2025. In diretta su Rai1, Carlo Conti, colpito dall’impatto emotivo e dall’identità sonora di Emigrato, ha proposto di trasformare il brano, con qualche piccolo cambiamento suggerito dal direttore artistico, nella sigla ufficiale del Festival di Sanremo 2026.

Un esito che va oltre la gara: pur non accedendo alle Nuove Proposte, Welo ottiene un risultato che lo mette al centro del Festival, con la sua voce destinata ad accompagnare ogni serata della manifestazione.

Si ripete quindi quanto successo lo scorso anno con Gabry Ponte. La sua Tutta l’Italia non riuscì ad entrare nel cast dei big di Sanremo 2025 ma ottenne grande successo come sigla della kermesse.

“Emigrato”: significato della canzone sigla di Sanremo 2026

Emigrato racconta il partire non come scelta romantica o sogno di fuga, ma come necessità. Una condizione che appartiene a tante storie contemporanee, soprattutto nel Sud Italia, e che nella scrittura di Welo diventa racconto diretto, identitario, senza abbellimenti.

Il significato ruota attorno allo sradicamento, alla distanza, al senso di perdita e alla ricerca di un riscatto che non passa dall’epica, ma dalla realtà quotidiana. È una narrazione che mette al centro chi parte perché restare non è più un’opzione.

Proprio per questo la trasformazione di Emigrato nella sigla di Sanremo 2026 ha un peso simbolico particolare: una storia nata ai margini che diventa apertura ufficiale del Festival, portando sul palco un’Italia che spesso resta sullo sfondo.

Testo di “Emigrato”

Il testo integrale della nuova versione di Emigrato verrà aggiunto in questo articolo non appena disponibile ufficialmente.

 

All Music Italia

Articoli più letti

Le pagelle di All Music Italia ai brani in gara al festival di Sanremo 2026 1

Festival di Sanremo 2026: le pagelle ai brani dopo l’ascolto in anteprima. Ditonellapiaga e Serena Brancale svettano su tutti
Damiano David The First Time testo significato traduzione 2

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
3

Amici 25, le pagelle della sedicesima puntata: Opi si riscatta e Plasma risorge dalle proprie ceneri
Geolier Phantom feat 50 Cent-cover 4

“Phantom” di Geolier feat. 50 Cent: testo e significato del singolo evento
Logo ufficiale del Festival di Sanremo 2026 5

Chi ha scritto le canzoni del Festival di Sanremo 2026? Ecco tutti gli autori in gara
Primo piano di ACHILLE LAURO, l'artista di "Perdutamente" 6

Di cosa parla "Perdutamente" di Achille Lauro? La canzone diventa un simbolo per le vittime di Crans Montana
Logo ufficiale del Festival di Sanremo 2026 7

Sanremo 2026: tra Eurovision e voto della stampa, Conti rilancia “Sanremo Top” come omaggio a Baudo
Cantanti Sanremo 2026: nomi veri, età e analisi generazionale del cast 8

Festival di Sanremo 2026: età e veri nomi di tutti i cantanti in gara
Carlo Conti, ipotesi ritorno di The Voice of Italy su Rai 1 con collegamento a Sanremo 9

Torna The Voice of Italy con Carlo Conti? Secondo i rumors sì! E garantirà un posto al Festival di Sanremo
Levante: “Sei Tu”, nuovo album e tour dopo Sanremo 2026 10

Levante presenta il nuovo album in attesa di Sanremo 2026: "Per le cover ho chiamato Alanis Morissette..."

Cerca su A.M.I.