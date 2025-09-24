Warner Chappell: “la versione di Laura Pausini de La mia storia tra le dita è stata realizzata con tutte le autorizzazioni”

Warner Chappell Music Italiana ha diffuso a mezzo del sito dell’ANSA una nota ufficiale in merito al caso legato al brano La mia storia tra le dita, scritto da Gianluca Grignani e Massimo Luca e recentemente reinterpretato da Laura Pausini in più lingue.

La nota ufficiale di Warner Chappell sul brano nella versione di LAURA PAUSINI

“Le versioni del brano La mia storia tra le dita interpretate da Laura Pausini sono state realizzate da Gente Edizioni Musicali dopo aver ottenuto tutti i diritti e le autorizzazioni necessarie. Warner Chappell Music Italiana auspica di risolvere amichevolmente la questione”.

LA MIA STORIA TRA LE DITA

Nei giorni scorsi Grignani e Massimo Luca, autori del brano, avevano annunciato di voler ricorrere alle vie legali per “tutelare in ogni sede l’integrità dell’opera”, esprimendo contrarietà alle modifiche sul testo della canzone nelle versioni pubblicate da Laura Pausini.

La cantante, che in passato aveva già dichiarato di aver parlato con l’autore in prima persona a dicembre, e nei mesi successivi tramite gli editori del brano, ovvero Warner Chappell Music Italiana e Universal Publishing, ha atteso che chi di dovere, ovvero gli editori, chiarissero la situazione.