24 Settembre 2025
di
All Music Italia
News
Condividi su:
24 Settembre 2025

Warner Chappell: “la versione di Laura Pausini de La mia storia tra le dita è stata realizzata con tutte le autorizzazioni”

L'editore del brano ha rilasciato all'Ansa una nota ufficiale sulla questione

News di All Music Italia
Laura Pausini ritorna con La mia storia tra le dita, cover di Grignani
Condividi su:

Warner Chappell Music Italiana ha diffuso a mezzo del sito dell’ANSA una nota ufficiale in merito al caso legato al brano La mia storia tra le dita, scritto da Gianluca Grignani e Massimo Luca e recentemente reinterpretato da Laura Pausini in più lingue.

La nota ufficiale di Warner Chappell sul brano nella versione di LAURA PAUSINI

“Le versioni del brano La mia storia tra le dita interpretate da Laura Pausini sono state realizzate da Gente Edizioni Musicali dopo aver ottenuto tutti i diritti e le autorizzazioni necessarie. Warner Chappell Music Italiana auspica di risolvere amichevolmente la questione”.

Comunicato Stampa La mia storia tra le dita Laura Pausini

LA MIA STORIA TRA LE DITA

Nei giorni scorsi Grignani e Massimo Luca, autori del brano, avevano annunciato di voler ricorrere alle vie legali per “tutelare in ogni sede l’integrità dell’opera”, esprimendo contrarietà alle modifiche sul testo della canzone nelle versioni pubblicate da Laura Pausini.

La cantante, che in passato aveva già dichiarato di aver parlato con l’autore in prima persona a dicembre, e nei mesi successivi tramite gli editori del brano, ovvero Warner Chappell Music Italiana e Universal Publishing, ha atteso che chi di dovere, ovvero gli editori, chiarissero la situazione.

Se vuoi commentare o farci sapere la tua opinione su questa notizia ti aspettiamo su Facebook, X, Threads e Instagram.
Inoltre, se non vuoi perderti neanche una news, iscriviti gratuitamente al nostro canale Telegram qui.

All Music Italia

Articoli più letti

Damiano David The First Time testo significato traduzione 1

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Giorgia, Fabrizio Moro, Francesca Michielin e Senza Cri protagonisti del New Music Friday del 19 settembre 2025 2

Pagelle nuovi singoli 19 settembre 2025: Giorgia incanta, Senza Cri troppo artefatta, Michielin continua il suo viaggio
Levante Niente da dire nuovo singolo 2025 3

Levante: "Niente da dire", un brano che trasforma il silenzio in voce e vulnerabilità in forza
Giorgio Campagnoli, cantautore bolognese in arte Tellynonpiangere 4

X Factor 2025: chi è Tellynonpiangere? La storia di Giorgio Campagnoli e l’audizione con "Sui muri"
album italiani in uscita 2025 5

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
New Music Friday 26 settembre – Radio Date settimana 39 tutti i singoli 6

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 26 settembre 2025
eroCaddeo sul palco di X Factor 2025 durante l’audizione con l’inedito Punto 7

X Factor 2025: Chi è eroCaddeo? La storia musicale del cantautore pop che ha conquistato i giudici con “Punto”
Luca Jurman fa un appello a favore degli ex-talent di Amici e X Factor 8

Gli "ex-talent" dimenticati, l'appello di Luca Jurman: "Rimettete le loro esibizioni, vanno ricordati"
Annalisa Ma io sono fuoco tracklist 9

Annalisa, “Ma io sono fuoco”: svelata la tracklist dell'album. All'interno due featuring
Orazio Damiata canta “E se domani” di Mina alle audizioni di X Factor 2025 emozionando i giudici con una voce intensa 10

X Factor 2025: la storia di Orazio Damiata che canta e incanta con Mina

Cerca su A.M.I.