Prosegue l’impegno di Voci Per La Libertà – Una Canzone Per Amnesty, che si presenterà per 4 giorni nella provincia di Rovigo.

In programma ci saranno Niccolò Fabi, Marina Rei, Margherita Vicario, i Meganoidi. Non mancherà la satira di Lercio e le finali del Premio Amnesty nella sezione emergenti.

Il contest, dedicato a brani con tematiche legate ai diritti umani, vedrà in lizza Mattia Bonetti, Ennesimo Piano B, Assia Fiorillo, H.E.R., Adriana Iè, Nuju, Micaela Tempesta e Agnese Valle.

A condurre le serate saranno gli storici presentatori Savino Zaba e Carmen Formenton, mentre, come già lo scorso anno, lo slogan di Amnesty International Italia sarà “Sui diritti non si torna indietro”, per ribadire la centralità dell’impegno in favore dei diritti di tutte e di tutti.

Durante le serate del festival si potranno sottoscrivere gli appelli:

“Il sesso senza consenso è stupro!”

“Fermiamo la detenzione e la tortura di rifugiati e migranti in Libia”

“Libertà per Patrick Zaki”

“Verità per Giulio Regeni”

“Il festival è ormai alle porte e nonostante le grandi difficoltà siamo riusciti a confermare questo attesissimo evento a livello nazionale. È una decisione che vuol essere un messaggio di speranza e di impegno in tempi quanto mai incerti. Un programma artistico che a fianco di Amnesty International propone il sostegno a favore di importanti campagne internazionali contro ingiustizie, violenze e discriminazioni, stimolando alla relativa sensibilizzazione.”

Queste le parole di Michele Lionello, direttore artistico di Voci per la Libertà.

VOCI PER LA LIBERTÀ – UNA CANZONE PER AMNESTY – IL PROGRAMMA COMPLETO

Sabato 25 luglio ore 21.30 ad Adria, piazza Cavour:

anteprima Voci per la Libertà con Maganoidi e The Boylers

Venerdì 31 luglio ore 21.00 a Rosolina mare, piazzale Europa:

in concorso H.E.R., Adriana Iè, Nuju E Micaela Tempesta.

Ospiti Lercio Live e Margherita Vicario

Sabato 1 agosto ore 21.00 a Rosolina mare, piazzale Europa:

in concorso Mattia Bonetti, Ennesimo Piano B, Assia Fiorillo e Agnese Valle.

Ospiti Lercio Live e Marina Rei

Domenica 2 agosto ore 18.00 a Rosolina mare, Centro Congressi:

incontro pubblico con Emanuele Russo e Niccolò Fabi

Domenica 2 Agosto ore 21.00 a Rosolina mare, piazzale Europa:

finali concorso con i migliori cinque artisti delle semifinali e Premio Amnesty International Italia, sezione Big, a Niccolò Fabi per Io Sono L’Altro (ne abbiamo parlato Qui)

Tutti gli aggiornamenti su: www.vociperlaliberta.it

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito: https://www.eventbrite.it/o/voci-per-la-liberta-30579724078

Foto di Henry-Movement da Pixabay