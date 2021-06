Virginio comporrà un brano partendo da 6 parole date dai pazienti colpiti da Artrite Psoriasica

In Copertina

Classifiche di Vendita Fimi Settimana #24: Sangiovanni frena l'ingresso di Mahmood. Super Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti

Le classifiche di vendita Fimi premiano Sangiovanni, che dopo una settimana di pausa si riprende la vetta della chart album, fermando l'ingresso del nuovo album di Mahmood.

Le pagelle ai nuovi singoli italiani in uscita il 18 giugno 2021. Blanco & Sfera Ebbasta, Marco Mengoni, MIchele Bravi e...

Come ogni venerdì il nostro critico musicale, Fabio Fiume, recensisce per noi i brani in uscita, tra big ed emergenti.

Gli artisti lanciati da un talent show con più copie vendute. In poche settimane Sangiovanni ad un passo dalla Top 10

Torna, aggiornata al 18 giugno, la chart degli artisti con più copie vendute tra quelli che hanno trovato successo con un talent show.

Classifica Radio Earone Settimana #24: Martin Garrix, Bono e The Edge in testa. I Sottotono sul podio!

We Are The People di Martin Garrix, Bono e The Edge per la prima volta in testa. Sul podio i Sottotono. Bene Mille e Shimmy Shimmy. Sorpresa Gianni Morandi.

Battiti Live 2021 diventa Radio Norba Cornetto Battiti Live. Ecco il cast ufficiale completo con quasi 80 artisti

Presenti artisti italiani e internazionali. Lo show sarà aperto con prenotazione sul sito, a 400 persone.

Rovazzi torna per l'estate con un nuovo duetto... sta per uscire "La nostra felicità" con Eros Ramazzotti

Il cantante e regista è al lavoro anche sul video che, probabilmente, chiuderà la trilogia iniziata con "Faccio quello che voglio" .

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana dell’18 giugno

Radio date 18 giugno. Quanti sono i singoli del radio date di questa settimana? Un centinaio... e sicuramente, tra tutta questa nuova musica italiana, ci sarà.

Blanco & Sfera Ebbasta... arriva la prima collaborazione. Esce il 18 giugno "Mi fai impazzire"

Alla produzione Michelangelo e Greg Willen per un brano a base di synth anni ’80 e chitarre distorte.

Marco Mengoni: la fotografia di un rapporto umano vero e ricco di contraddizioni poggia su sonorità funk nel singolo "Ma stasera"

singolo sarà disponibile anche in Audio Spaziale con Dolby Atmos su Apple Music.

Irama... il trionfatore delle ultime estati italiane torna con "Melodia proibita"

Irama Melodia proibita testo e significato del nuovo singolo per l'estate 2021. Quest'estate saranno diverse le canzoni che ci faranno ballare e tra queste non può.

Da giugno a settembre, tutti i concerti dell'estate 2021 data per data

Un calendario in costante aggiornamento con tutti i live della bella stagione.

Release date 2021: l’elenco, mese per mese, di tutti i singoli italiani in uscita

Un articolo in costante aggiornamento per scoprire giorno per giorno, tutte le nuove uscite italiane del 2021.

Musicultura 2021: le interviste realizzate durante la kermesse dello Sferisterio di Macerata

Da Elasi ai vincitori, The Jab, da Veronica Maya a La Rappresentante di lista.

Videointervista a Pierpaolo Pretelli: "L'idea de L'estate più calda è nata al ritiro della nazionale New Dreams"

Il brano sta ottenendo ottimi risultati su Spotify e YouTube. Ieri è stato presentato ufficialmente il video.

Intervista ai Galassie, la band che debutta live questa sera a Spaghettiland

La band ha pubblicato lo scorso 28 maggio il singolo "Papaya".

Intervista a Scarda: “In 'Bomboniere' non scrivo più esclusivamente in rima baciata”

E' uscito lo scorso 4 giugno il nuovo album di Scarda Bomboniere prodotto da Gianmarco Manilardi, con gli arrangiamenti di Riccardo Di Paola.

Videointervista a Lo Stato Sociale: “Abbiamo voglia di rivedervi e di dare un senso a questo infinito stare lontani standoci vicini”

I regaz de Lo Stato Sociale sono pronti per il Recovery Tour, che ha preso il via il 12 giugno dal Castello Sforzesco di Milano. Ne abbiamo parlato in una videointervista.

Videointervista a Il Pagante: “Non potremo mai trattare argomenti troppo seri e cupi, ma...”

Non esiste estate senza Il Pagante! E' uscito il singolo "Open Bar", che nell'inciso ospita una voce a sorpresa... Ecco la videointervista.

Cari uffici stampa, manager o editor di Spotify, avete forse fatto il vostro tempo?

Come far crescere gli ascolti Spotify e non solo... eh sì cari uffici stampa, manager o editor di Spotify, avete forse fatto il vostro tempo? Lo sapete che adesso un artista può raccogliere tutte le vostre competenze su di sé e diventare un big internazionale, addirittura mondiale? Almeno, così pare. Esiste infatti una guida che viene proposta in...

Virginio comporrà un brano partendo da 6 parole date dai pazienti colpiti da Artrite Psoriasica

Nell'articolo tutti i dettagli sull'iniziativa che coinvolge il vincitore di Amici ma anche un approfondimento sulla patologia.

The Bastard Sons Of Dioniso: è iniziato il tour dell'estate 2021. Date e biglietti.

The Bastard Sons Of Dioniso sono in tour! E' partito il 13 giugno da Cremona, il tour estivo dei della band. Dopo la pubblicazione del nuovo singolo.

Musica contro le mafie cambia format e lancia Music for Change

La 12ma edizione del Premio Musica contro le mafie punta sul cambiamento, con un format completamente rinnovato.

Torna l'accoppiata Fred De Palma con Anitta... esce venerdì "Un altro ballo"

Dopo il successo da tre dischi di platino di "Paloma", il rapper torna a far coppia con Anitta.

Mirkoeilcane ritorna con un nuovo singolo, fuori "Povera me"

"Povera me" si avvale della produzione di 3D e segna il nuovo percorso artistico del cantautore romano.

La stampa e Selvaggia Lucarelli trasformano il funerale di Michele Merlo in un evento politico

La presenza di Matteo Salvini e Giorgia ha scatenato la stampa distogliendo purtroppo l'attenzione dall'ultimo saluto.

The Jab a poche ore dal lancio del nuovo singolo, "Giovani Favolosi", vincono Musicultura (video intervista)

Proprio con il nuovo singolo, una riflessione su due aspetti contrapposti, tra luce e buio, della gioventù, il duo ha vinto l'ambito contest.

Sanremo 2022: Amadeus, Conti, Cattelan, Matano, Bonolis... chi presenterà il Festival?

Il ritorno di un cantante alla guida? La conferma di Amadeus oppure un grande nome della concorrenza? Ecco gli ultimi rumors.

Musicultura 2021: i The Jab vincono la trentaduesima edizione

Si chiude con un tripudio di emozioni Musicultura 2021. Durante la serata anche un omaggio musicale a Milva.

Laura Pausini vince il Nastro d'argento con "Io sì (Seen)"

Il premio va ad aggiungersi al Golden Globe e ad altri prestigiosi riconoscimenti internazionali.

Musicultura 2021: la prima serata con Subsonica, Ermal Meta e Marisa Laurito. Svelati i nomi dei 4 finalisti

Questa sera andrà in scena la finalissima del Contest con nuovo ospiti.

Anna Pettinelli ad Aka 7even su X Factor: "Hanno tolto le categorie... è una scopiazzata di Amici"

La frase, che ha fatto molto discutere, è stata pronunciata durante una diretta instagram.

Scena Unita: un Fondo da 4,78 milioni di euro

Scena Unita. Il fondo da 4,78 milioni di euro per i lavoratori dello spettacolo dal vivo. Ecco tutti i risultati.

Lidia Schillaci canta una rinnovata libertà nel singolo “Ali Nuove”

Il brano, solare e pieno di energia, segna l'inizio di un nuovo percorso per l'artista.

Joan Thiele torna live nell'estate 2021. Date e biglietti.

Joan Thiele, artista italo colombiana, torna in tour dal 20 giugno. Joan Thiele ha annunciato una serie di date durante le quali suonerà con la sua.

Motta pubblica “Quello Che Non So Di Te”, il singolo estratto dall’album “Semplice”

“Quello che non so di te” è il nuovo singolo di Motta, estratto dall’album “Semplice”. L’artista inizierà il tour estivo a fine giugno.

Leon Faun svela la tracklist di "C'era una volta". Nell'album anche un duetto con Madame

Tredici tracce, tre feat e tre produttori, con in prima fila Duffy, per l'album d'esordio del giovane artista.

Michele Merlo, nel giorno dei funerali il messaggio della famiglia

La famiglia del ragazzo ha voluto far pervenire alla stampa un messaggio e un video.

Le pagelle ai nuovi singoli italiani in uscita il 18 giugno 2021. Blanco & Sfera Ebbasta, Marco Mengoni, MIchele Bravi e...

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana dell’18 giugno

Speciale Testo & ConTesto: a 26 anni dalla scomparsa l'analisi di tre canzoni per omaggiare Mia Martini

Caro Povia, in merito al tuo post sul ddl zan, facciamo due riflessioni? io, te e mio figlio...

Buon compleanno al Maestro Franco Battiato, colonna sonora della mia infanzia

A TUTTO POP #47: TONY MAIELLO, GIUNI RUSSO e TAGLIA 42. Aneddoti e curiosità sulle canzoni

IL TEATRO DEGLI ORRORI (V di Venezia)

Caffellatte pubblica “Sottovuoto”, il nuovo singolo che parla di agorafobia

