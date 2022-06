Virginio torna con un sound latino per l'estate 2022... ecco in anteprima il testo di "M'incanta"

Virgino M’incanta testo e significato del nuovo singolo in uscita venerdì 24 giugno per MP Film – Gotham Dischi – Capitol Records Italy.

Il cantautore è reduce dal debutto in America e America latina dove ha pubblicato il singolo Mañana, versione in spagnolo di Rimani, che ha presentato nelle principali trasmissioni televisive dell’America e America Latina, tra cui CNN, Telemundo e Univision…

L’Italia resta il mio mondo e non vedo l’ora che ascoltiate M’INCANTA, ma quello in America è un percorso a cui ho iniziato a pensare quando ho vinto il Latin Grammy come autore per l’album di Laura Pausini Hazte Sentir/ Fatti Sentire.

Un modo per portare sempre di più la nostra nuova melodia italiana all’estero. Sono i primi passi verso un sogno su cui lavoravo da tempo.

In attesa del nuovo singolo in spagnolo Virginio lancia in Italia M’incanta.

IL NUOVO SINGOLO

Questo nuovo singolo racconta di una generazione che vuole vivere il presente senza programmare troppo. Ecco come ne parla l’artista…

Questo pezzo non è il solito inno alla vita, ma è una canzone per chi non vuole più fare programmi, per chi vuole godersi il momento che sta vivendo, per chi non vuole necessariamente promettersi per sempre. Dopo due anni così intensi dobbiamo tutti essere più flessibili e non fossilizzarci troppo sul programmare il futuro.

Questa è la canzone giusta per chi oggi vuole essere libero di decidere cosa vuole fare della sua vita

M’incanta è stato scritto da Virginio insieme a Diego Mancino e a Daniele Coro, quest’ultimo anche produttore artistico del brano. Il sound ha un’influenza latina, un mondo che il cantautore ha sempre esplorato, ma col quale non si era mai cimentato come in questo brano…

Ho sempre amato la forte melodia italiana, punto focale di tutte le mie canzoni, fin da DAVVERO che presentai per la prima volta a Sanremo.

Io sono per la musica autentica, quella che non si costruisce esclusivamente sui numeri e su cosa fa tendenza, ma sulla credibilità di quello che faccio.

Chi ha voglia solo di essere intrattenuto può seguire il trash, di cui oggi il web è pieno e che ovviamente fa sorridere anche me. Ma quello è solo intrattenimento, la musica è un’altra cosa e io vorrei dire sempre qualcosa in più. Per questo motivo so di non aver mai tradito il mio pubblico e le persone che mi seguono, tantomeno me stesso.

Qui a seguire, in anteprima esclusiva per i lettori di All Music Italia, il testo di M’incanta, fuori ovunque dal 24 giugno.

Virginio M’incanta testo e audio

Per le strade del mondo

Ho iniziato a ballare su un ritmo lento

Un rumore di fondo

Una rivoluzione da dentro

E il mio cuore è un castello

È la sabbia che riempie il deserto

Un respiro profondo

Quella parte di me

Che parte da te

Siamo la musica che si sta alzando

Siamo milioni di mani al vento

Siamo il futuro che sta iniziando

Tutto l’amore del mondo

COSA VUOL DIRE PER SEMPRE

IN UN MONDO CHE CI CAMBIA

BALLIAMO IN MEZZO ALLA GENTE

E LA VITA C’INCANTA

PERCHÉ NON CONTA PER SEMPRE

MA È BELLISSIMO LO STESSO

LA TUA SCHIENA ILLUMINATA

È UNA TERRA INESPLORATA

È LA LUCE AL TRAMONTO SULLA CITTÀ

UNA MUSICA TRISTE CHE SE NE VA

QUESTA NOTTE DI ASSURDA FELICITÀ

M’INCANTA

Sotto i cieli del mondo

Dove imparo chi sono giorno per giorno

Stiamo ancora ballando

C’è una parte di te

Che è parte di me

Siamo la voce che si sta alzando

Siamo milioni di mani a tempo

Siamo il futuro che sta iniziando

M’INCANTA, M’INCANTA

