Violetta Zironi lancia il singolo Hungry to kill e si prepara per il tour europeo

Violetta Zironi ha lanciato il nuovo singolo Hungry to kill.

Il brano è una canzone pop prodotta da Alessandro Magnanini (già al lavoro con Mario Biondi e Cesare Cremonini, tra gli altri).

Violetta Zironi racconta una storia disperata e la avvolge in una confezione musicale colma di echi francesi e italiani, ripescati dai tempi in cui l’illusione collettiva è stata più forte, gli anni ’60 e ’70.

Spensieratezza, sorrisi, cantabilità, una melodia che non esce dalla testa e ti costringe a canticchiarla.

Il brano è sia un incantesimo contro le cose cattive sia un avvertimento a non farsi distrarre.

“Si dice che l’amore è cieco e per la ragazza della canzone questo è un difetto fatale.

I vetri rotti sul pavimento non sono bastati e ora che è in volo dopo una brutale spinta sul bordo delle scale serve a poco capire che l’infatuazione per un uomo eccitante, forse bellissimo e immaginiamo silenzioso nascondeva un cieco desiderio d’amore, folle e certamente non corrisposto.”