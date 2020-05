E’ uscito lo scorso 8 maggio Zero Amour, il primo singolo per Virgin Records (Universal Music Italia) di Villabanks. Il brano farà parte dell’album El Puto Mundo in arrivo a settembre 2020.

Fin dagli esordi le produzioni di Villabanks sono state affidate a Linch e Reizon, che hanno collaborato alla costruzione delle sonorità dell’artista. In Zero Amour a loro si aggiunge lo speciale contributo di Tommaso Colliva, il producer, premiato ai Grammy Awards nel 2015, che ha dato al brano influenze e sonorità internazionali.

Zero Amour si caratterizza per sonorità trap, dance e r&b che ben si incastrano nella metrica cruda dell’artista. Un testo, invece, diretto senza censure.

“Zero Amour è il primo pezzo che ho scritto di El Puto Mundo. Ha decisamente definito l’album in termini di sonorità e di atmosfera. Nel testo descrivo il mio consumarmi nel provare a placare i miei sentimenti, in un pacifico panorama tropicale.”

Queste le parole di Villabanks per descrivere il nuovo singolo e il terzo album El Puto Mundo.

Nelle scorse settimane l’artista ha ripubblicato Quanto Manca, il suo secondo disco ufficiale per la sua nuova etichetta, con cui ha già collezionato oltre 6,5 milioni di stream su Spotify (Ne abbiamo parlato Qui).

Le dieci tracce di Quanto Manca sono state ripubblicate a gennaio 2020. Tra queste Caribe con più di 2,5 milioni di stream e l’ultimo singolo Avatar pubblicato il 6 marzo in un’intensa versione acustica su YouTube.

VILLABANKS

Villabanks, nato nel 2000, da indipendente si è fatto notare dal grande pubblico con tre album contraddistinti da testi in cui racconta la realtà in maniera cruda e diretta, senza mezzi termini, affrontando i temi del quotidiano con un impronta tutta sua e sonorità particolari, scrivendo in italiano, inglese e francese.

E’ cresciuto spostandosi in varie città d’Europa, ma ha iniziato a dedicarsi completamente alla musica all’età di 15 anni.

Dopo diversi mixtape autoprodotti e una serie di singoli, nel 2019 pubblica Non Lo So, il suo primo album ufficiale a cui segue Quanto Manca.

I brani, emotivi e personali, raccontano in maniera sincera la realtà dell’artista, che si confessa agli ascoltatori senza filtri.

A oggi conta oltre 640.000 ascoltatori mensili su Spotify.