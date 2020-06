E’ ora disponibile per Virgin Records (Universal Music Italia) il nuovo singolo di VillaBanks Plastica, secondo estratto dall’album El Puto Mondo, in uscito il prossimo settembre.

Il brano arriva a un mese da Zero Amour (ne abbiamo parlato Qui) e fonde sonorità trap e r&b, uniti a testi che si caratterizzano da testi espliciti e mai scontati.

“Nell’ultimo anno è cambiato tutto della mia vita. Sono passato dall’essere molto impulsivo al non mostrare i sentimenti, fino quasi a non provarne. Con ‘Plastica’ racconto del mondo insensibile in cui mi ritrovo, dove niente è come sembra e le facce non sono che maschere.”

Queste le parole di VillaBanks, che nei brani evoca sensazioni legate ai luoghi in cui l’artista ha vissuto.

Anche per Plastica la produzione è affidata a Linch e Reizon, che hanno collaborato alla costruzione delle sonorità dell’artista. A loro si affianca ancora una volta Tommaso Colliva in veste di additional producer.

VILLABANKS PLASTICA – IL TESTO

Nuovo culo nuove tette

Mami sei così perfetta

Stase voglio te per forza

Plastica

Ormai la gente cambia faccia

Plastica

Senza di te come faccio

Nuovo culo nuove tette

Mamy sei così perfetta

Stase voglio te per forza

Plastica

Ormai la gente cambia faccia

Plastica

Senza di te come faccio

Tacco 15 vestita Givenchy

Stappo il tappo per il brindisi

Ho quello che serve per divertirsi

La notte per te può bastarci

Eh

Tiro su un’altra torcia

Tanto da darci

Niente da dirci

Lo facciamo, arrivederci

E avrei dato tutto per meno di questo

24h 7 su 7 sul campo

C’ho il sorriso di un maitre

Anche se sto comme ci comme ça

Se le prendo una nuova di borsa

Su di me si spacca non dice merci

Nuovo culo nuove tette

Mami sei così perfetta

Senza di te come faccio?

Vuole solo me

Mi dice di sì

Perché son VillaBanks

Puzzo di cash profumo di weed

Nuovo culo nuove tette

Mami sei così perfetta

Senza di te come faccio

Plastica

Ormai la gente cambia faccia

Plastica

Son VillaBanks

Puzzo di cash profumo di weed

Foto di Matteo Moro