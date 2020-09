Villabanks El Puto Mundo

Sono passati sono pochi giorni dall’uscita su Pornhub del provocatorio video del singolo Kardashian di Villabanks. La clip ha avuto un successo notevole, totalizzando oltre 700’000 views, ma la notizia che arriva ora è ancor più attesa. Sarà disponibile dal 30 settembre il nuovo progetto discografico El Puto Mundo (Virgin Records – Universal Music Italia).

L’album, già disponibile in pre-save e in pre-order, è stato anticipato dai singoli Zero Amour, Plastica e Summer Drip (ne abbiamo parlato Qui e Qui).

C’è curiosità per un disco di un artista che anche con il video di Kardashian ha confermato di non avere paura di abbattere regole, muri e convenzioni. Una dimostrazione di come si può dare largo spazio al sesso all’interno dei testi, snocciolando l’argomento da diversi punti di vista, sia legati all’amore che non, in modo da coglierne tutte le sfaccettature.

VILLABANKS EL PUTO MUNDO

El Puto Mundo rappresenta l’identità musicale di Villabanks, che si muove con naturalezza da produzioni latineggianti a beat più cupi e crudi. Una naturale attitudine al racconto dei lati più spensierati e divertenti della sua vita quanto quelli più impegnativi e personali, dimostrandosi completo sotto tutti i punti di vista.

L’album di Villabanks El Puto Mundo sarà il primo per la major discografica, che a gennaio ha ripubblicato Quanto Manca, il secondo disco ufficiale (ne abbiamo parlato Qui). 10 tracce, uscite a gennaio 2020, tra cui Caribe e Avatar, brano pubblicato il 6 marzo su YouTube in un’intensa versione chitarra e voce.